Intel Alder Lake, il chipset Z690 spunta su HWiNFO

Stando al leaker @Komachi_Ensaka, il noto software per il monitoraggio HWiNFO ha aggiunto il supporto ad “alcune ASUS Z690 e Maximus XIV“. È interessante notare che la menzione allo Z690 è stata rimossa da quando Ensaka pubblicato il suo messaggio.

Poiché Intel ha confermato che sta sviluppando una piattaforma desktop basata su Alder Lake, non è esattamente un segreto che i suoi partner stiano già lavorando alle proprie proposte. ASUS, a quando pare, sembra essere la prima azienda a confermare questi lavori, anche se in maniera non ufficiale. Al momento, non sappiamo molto sul futuro chipset Intel Z690. Sicuramente sarà pensato per la piattaforma Intel Alder Lake-S, il che significa che supporterà le memorie DDR5 e l’interfaccia PCI Express 5.0. Sappiamo anche che la piattaforma (non specificamente la CPU o il chipset) supporterà anche Thunderbolt 4.

Intel Alder Lake-S dovrebbe debuttare sul mercato durante la seconda metà di quest’anno, che tecnicamente inizia a luglio. Visto che ASUS si trova nelle sue prime fasi di testing, è altamente probabile che il lancio dei prodotti in grado di supportare la nuova generazione di processori Intel sia previsto per fine anno.

Credit: VideoCardz

Ricordiamo che Alder Lake-S passerà alla storia di Intel come il primo processore desktop x86 ibrido che accoppia core “Big” Golden Cove e “Small” Gracemont. Inoltre, sarà la prima CPU desktop della compagnia di Santa Clara a sfruttare il nuovo processo produttivo a 10nm. Un paio di mesi fa vi abbiamo riportato la notizia dell’avvistamento di un esemplare con una presunta frequenza di 3GHz su Geekbench 5. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.