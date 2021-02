Intel Alder Lake-S, avvistato un esemplare con una frequenza di 3GHz

Recentemente sono stati avvistati vari esemplari di CPU Intel Alder Lake-S sul popolare programma Geekbench 5 e, un paio di giorni fa, ne è apparso uno nuovo. Ricordiamo che Alder Lake-S passerà alla storia di Intel come il primo processore desktop x86 ibrido che accoppia core “Big” Golden Cove e “Small” Gracemont. Come potete immaginare, questo potrebbe generare tante potenziali configurazioni. Abbiamo appreso da un aggiornamento del driver Linux che i modelli distribuiti sul mercato potrebbero essere ben 12 ma, ovviamente, la compagnia di Santa Clara potrebbe avere ulteriori assi nella manica.

L’ultimo sample di Alder Lake-S non ha un nome, ma, dati i dettagli che già conosciamo sui chip ibridi di Intel, non dubitiamo della sua veridicità. Il processore preso in esame funzionava su una scheda madre o piattaforma di test basata sul prossimo socket LGA1700. Alder Lake-S supporterà sia le memorie DDR4 che DDR5 e, sebbene nel benchmark non venga specifica il tipo utilizzato, visti i timing pari a 36-34-34-63 è logico supporre che si sia trattato di memorie DDR5. Il processore dispone di otto core e sedici thread, il che implica che siano stati impiegati solo i core Golden Cove “Big” poiché quelli Gracemont sono privi del supporto alla tecnologia Hyper Threading. La CPU sembra avere una frequenza di 3GHz sia come base clock che come boost clock, ma sicuramente si trattava di un engineering sample, che solitamente vengono impostati su frequenze più basse rispetto ai prodotti finali. Tuttavia, un precedente chip Alder Lake-S è stato individuato con un boost clock di oltre 4GHz.

Credit: Geekbench 5

Sfortunatamente, i dati presenti su Geekbench 5 non ci forniscono alcuna anticipazione significativa delle prestazioni del chip Alder Lake-S. Il benchmark OpenCL mette a dura prova solo la GPU, che in questo caso era una GeForce RTX 2080. Alder Lake, realizzato sul processo Intel Enhanced SuperFin a 10nm, entrerà nella fase di produzione di massa nella seconda metà di quest’anno.