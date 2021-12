Intel Alder Lake-S “non-K”, ecco le specifiche

In vista del CES 2022, continuano ad arrivare anticipazioni e leak inerenti alla linea di CPU Alder Lake “non-K” di Intel e già nella giornata di ieri vi abbiamo riportato una prima immagine dettagliata di quello che dovrebbe essere il dissipatore ad aria ufficiale, conosciuto come “Laminar RM1”, che dovrebbe accompagnare i nuovi processori, mentre un paio di settimane fa sono state pubblicate in rete alcune foto dei chip sul portale cinese Zhihu.

Photo Credit: VideoCardz

I colleghi di VideoCardz hanno recentemente diffuso in anteprima ulteriori dettagli inerenti ai modelli Core i3-12100F, Core i5-12400F e Core i7-12700F, le prime CPU con TDP di 65W della gamma Alder Lake a essere prive di Efficient Core. In particolare, il Core i3-12100F sarà dotato di quattro core e otto thread con un Boost Clock di 4,3Ghz, il Core i5-12400F avrà sei core e dodici thread, mentre il Core i7-12700F avrà le medesime caratteristiche della relativa variante “K”, ma con una frequenza massima di 4,9GHz e un minore TDP.

Di seguito, vi riportiamo una tabella riassuntiva della linea Alder Lake-S realizzata da VideoCardz:

Photo Credit: VideoCardz

Ricordiamo che Intel dovrebbe annunciare le sue CPU Alder Lake-S a 65 e 35 W, oltre alle schede madri basate sui chipset H670, B660 e H610, in occasione della sua conferenza stampa al CES 2022 il prossimo 4 gennaio. Inoltre, in quella sede, la società dovrebbe anche svelare al pubblico le GPU Arc Alchemist e i chip Alder Lake Mobile.

Un paio di giorni fa vi abbiamo parlato anche della gamma di schede video Arc Alchemist di Intel. A quanto pare, stando a quanto affermato in un video pubblicato sul canale YouTube Moore’s Law Is Dead, saranno distribuite più varianti che copriranno dalla fascia alta (o meglio medio-alta, viste le prestazioni massime pari a una GeForce RTX 3070) a quella bassa. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.