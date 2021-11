Le CPU Alder Lake “non -K” si mostrano in foto

Sul portale cinese Zhihu l’utente DDAA117 ha condiviso le prime immagini dei processori Intel Core Alder Lake non -K, che dovrebbero arrivare sul mercato nelle prossime settimane. L’indiscrezione è considerata credibile, in quanto l’utente è lo stesso che in precedenza aveva diffuso informazioni poi risultate corrette riguardo il Core i9-12900K e il Core i5-12600K.

Le immagini mostrano il Core i9-12900 (SRL4E), il Core i5-12600 (SRL4F), il Core i5-12500 (SRL4G) e il Core i5-12400 (SLR4P), forse il più atteso tra questi processori. Mancano il Core i7-12700, il Core i3-12300 e presumibilmente anche il Core i3-12100, nonché le varianti -F, sprovviste di grafica integrata.

Credit: DDAA117

Le foto (che vi mostriamo qui sopra) non sono però l’unica novità emersa nelle ultime ore riguardo queste CPU: momomo_us ha diffuso nuove informazioni riguardo le frequenze di clock, alcune delle quali confermate da screenshot di CPU-Z forniti da DDAA117.

Secondo le informazioni finora trapelate, il Core i9-12900 sarebbe dotato di configurazione 16 core (8 P-Core + 8 E-Core) e 24 thread, con frequenze dai 2,4GHz ai 5,1GHz, il tutto accompagnato da 30MB di cache L3. Il Core i7-12700 avrebbe invece 12 Core (8 P-Core + 4 E-Core) e 20 thread, con frequenze comprese tra i 2,1GHz e i 4,9GHz.

La gamma i5 sarebbe invece dotata esclusivamente di P-Core e sarebbe differenziata dalle frequenze operative: 3,3GHz – 4,8GHz per il Core i5-12600, 3GHz – 4,6GHz per il Core i5-12500 e infine 2,5GHz – 4,4GHz per il Core i5-12400. Vi ricordiamo che secondo alcune voci di corridoio, questi modelli di Core i5 userebbero un chip diverso rispetto al Core i5-12600K: gli E-Core infatti non sarebbero presenti sul die, anziché essere semplicemente disabilitati.

Credit: DDAA117

Non si sa invece molto per quel che riguarda il Core i3-12300, per ora ancora avvolto nel mistero. Le indiscrezioni non hanno reso nota la configurazione in termini di core/thread, ma si sospetta che si tratti di un classico processore quad core equipaggiato con 4 P-Core e nessun E-Core. Lo stesso discorso dovrebbe valere per il Core i3-12100, che rispetto al 12300 opererebbe semplicemente a frequenze inferiori.

I processori Intel Core non -K dovrebbero arrivare in concomitanza con le schede madri B660 e H610 intorno alla metà di gennaio. È probabile che Intel svelerà qualche dettaglio in più su questi processori durante il CES di Las Vegas, in programma nei primi giorni del 2022. Vi ricordiamo che, in quella sede, la società dovrebbe anche svelare al pubblico la GPU Arc Alchemist e i chip Alder Lake Mobile.