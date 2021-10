Intel Alder Lake sempre più vicini: ecco i prezzi su Amazon

Amazon Olanda (come riportato dall’utente Dellchannel21 su Twitter) ha rivelato i prezzi di tre dei processori Alder Lake di dodicesima generazione di Intel. I prezzi includono l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e potrebbero essere solo dei placeholder in attesa che Intel presenti ufficialmente la sua line-up. Inoltre, anche Amazon Francia ha inserito a listino diverse CPU, anche se i prezzi differiscono parzialmente.

Anche senza IVA, i prezzi dei chip della serie K di Alder Lake sembrano ancora piuttosto alti. In precedenza, Provantage, un rivenditore statunitense, aveva venduto i Core i9-12900K, Core i7-12700K e Core i5-12600K a 605$, 422$ e 289$, rispettivamente. Un altro negozio americano aveva anche inserito a listino gli stessi processori rispettivamente a 705$, 495$ e 343$.

Naturalmente, Alder Lake richiederà una nuova piattaforma, in particolare schede madri con chipset Intel serie 600 e socket LGA1700. Finora, non abbiamo visto in vendita le motherboard adatte, quindi il loro prezzo rimane ancora un grande mistero. Presumiamo che saranno piuttosto onerose a causa dei componenti necessari per avere memorie DDR5 e PCIe 5.0 attivi e funzionanti.

Oltre alla scheda madre e al processore, i consumatori dovranno prendere in considerazione anche le nuove memorie. I produttori si stanno preparando al lancio di Alder Lake con i loro moduli DDR5 e TeamGroup aveva già immesso sul mercato un kit DDR5-4800 da 32GB (2×16 GB) a 310,99$ prima che andasse esaurito. Questo ci fornisce un indizio sul presunto prezzo di altri kit analoghi.

I chip di dodicesima generazione costituiranno una vera sfida per Intel, dato che Alder Lake è il primo processore ibrido su una piattaforma desktop. Ancora più importante, i processori sono i primi di livello consumer a impiegare memorie DDR5 e l’interfaccia PCIe 5.0. Intel terrà il suo evento Intel Innovation dal 27 al 28 ottobre; quindi, potremmo saperne di più su Alder Lake proprio in quell’occasione, sperando che la società di Santa Clara fornisca finalmente una data di lancio.