Intel Alder Lake, un diagramma mostra ulteriori dettagli sulle prossime CPU

PC Inquisitor ha ottenuto una nuova foto della CPU Alder Lake, la prossima serie di processori Intel in uscita alla fine dell’anno, insieme a un diagramma del chipset Z690. Come riporta VideoCardz, è stata divulgata una foto che mostra il processore dal basso, con il socket LGA1700 che richiede l’utilizzo di più pad costringendo Intel a realizzare un design rettangolare per le CPU Alder Lake. A tutti gli effetti questa è la prima foto del fondo del processore Alder Lake da quando lo scorso anno era trapelato un sample divulgato sempre da VideoCardz.

Photo via: PC Inquisitor

Inoltre, PC Inquisitor ha maggiori informazioni sulle CPU di nuova generazione. Infatti è stato scoperto un diagramma del chipset di punta Z690 per le nuove schede madri e si tratta in realtà del primo documento trapelato che cita le CPU Intel Core di dodicesima generazione.

Il diagramma del chipset Z690 conferma che le corsie PCIe Gen5 1×16 o 2×8 saranno collegate direttamente alla CPU, mentre il chipset supporterà fino a 12 corsie PCIe Gen4 e fino a 16 corsie PCIe Gen3. Questo è un importante aggiornamento rispetto a Rocket Lake, che ha introdotto il supporto PCIe Gen4 solo dopo un lungo anno di esclusiva delle CPU AMD Ryzen. Tale configurazione PCI Express significa che la CPU supporterà fino a quattro unità PCIe Gen4 NVMe senza utilizzare 16 corsie PCIe Gen5 che possono essere utilizzate esclusivamente dalla GPU dedicata.

Photo via PC Inquisitor

La CPU Intel di dodicesima generazione supporterà la memoria DDR5 o DDR4 nella configurazione dual-channel. Questo diagramma in realtà riafferma la diapositiva dell’Intel Architecture Day che menzionava il supporto DDR5-4800 e DDR4-3200. Il sito afferma che la memoria DDR5 supporterà le impostazioni Gear 2 (per impostazione predefinita) o Gear 4, il che significa che il controller funzionerà a 1/2 o 1/4 della velocità dati per garantire la compatibilità e il supporto per l’overclocking della memoria.

La DMI (Direct Media Interface) verrà nuovamente aggiornata alla versione 4.0. L’attuale serie Intel Core di 11a generazione ha già introdotto DMI 3.0 con 8 corsie, mentre il chipset Z690 sarà aggiornato alla velocità PCI Gen4 x8.

Si dice che la serie Intel Core Alder Lake di dodicesima generazione e le prime schede madri Z690 verranno lanciate il 17 o il 19 novembre, quindi non resta che attendere le notizie ufficiali da parte di Intel per scoprire ancora più dettagli sulle prossime CPU.