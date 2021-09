Intel Alder Lake-S, sarà questa la data di lancio delle prossime CPU?

Secondo quanto riporta Wccftech, Intel lancerà la 12a generazione di CPU Intel Core Alder Lake-S e le schede madri Z690 il 19 novembre. Il sito afferma che il lancio del prodotto non avverrà contemporaneamente all’evento Intel Innovation, ora previsto per il 27 ottobre. In quel caso il produttore annuncerà semplicemente i suoi prodotti, mentre si prepara per il lancio definitivo e la disponibilità globale delle CPU Alder Lake quasi quattro settimane dopo.

Allo stesso tempo, Intel lancerà il suo primo chipset Z690 di fascia alta per le CPU di prossima generazione. Questo sarà il primo chipset della serie 600, con altri che dovrebbero debuttare all’inizio del prossimo anno. Le schede madri Z690 saranno dotate di un socket LGA1700, compatibile solo con le CPU Alder Lake-S e molto probabilmente con il suo successore, Raptor Lake. Le schede madri dotate del chipset Z690 supporteranno anche la tecnologia di memoria DDR5, ma sono previsti anche modelli con supporto DDR4.

Come riporta VideoCardz, più di recente abbiamo appreso più informazioni formazione completa della prossima serie di dodicesima generazione di processori Intel. Secondo l’utente Twitter @momomo_us, Intel sta preparando le sue serie K e KF da 125 W sbloccate insieme ai modelli non K da 65 W. L’elenco dei modelli include anche le SKU Core i5-12400 e i3-12100, ma non è chiaro se anche quelle verranno lanciate il 19 novembre.

Finora sono trapelate solo le specifiche dei tre modelli della serie K. Il modello di punta 12900K offre 16 core e 24 thread, grazie alla sua nuova architettura eterogenea con P-Core (Golden Cove) e E-Core (Gracemont). Il 12700K dovrebbe avere invece 12 core e 20 thread, mentre il 12600K di fascia media potrebbe offrire 10 core e 16 thread. Secondo quanto riportato in precedenza, l’architettura ibrida darà il meglio di sé in multi-thread: ha un aumento del 50% rispetto a una soluzione formata da 4 P-Core.

Intel Alder Lake non sarà esclusivo della piattaforma desktop, le varianti mobile e ultra-mobile sono già state annunciate da Intel in occasione dell’Architecture Day 2021.