Qualche settimana fa sono stati effettuati i primi test per la GPU A350M di Intel, che avevano mostrato risultati vicini ad una GTX 1650 Ti. Ora che i primi portatili sono stati rilasciati nel mercato sudcoreano, sono disponibili nuovi benchmark più precisi, eseguiti dal canale YouTube bullslab.

I test sono stati effettuati utilizzando un Samsung Galaxy Book2 Pro con Intel Core i5-1240P da 12 core e 16 thread, 16 GB di RAM LPDDR5 e utilizzando i driver GPU più recenti (30.0.101.1660). Stando a quanto riportato, il processo è stato definito “noioso” a causa del pannello di controllo Intel Arc e del sistema operativo Windows, che hanno riscontrato dei problemi durante l’identificazione della GPU Arc. I driver infatti sono condivisi tra la scheda video integrata Iris Xe e la GPU Arc, e questo ha causato i problemi.

In termini di prestazioni, su 3DMark, l’A350M si è posizionata tra la GPU Nvidia MX450 e la GTX 1650 ottenendo un punteggio di 200 su Port Royal, il benchmark che misura le prestazioni in Ray Tracing. I test nei giochi, eseguiti su alcuni dei più popolari tra cui troviamo League of Legends, PUBG e Overwatch, hanno mostrato risultati decenti ma anche alcuni problemi, tra cui un basso uso della GPU e colli di bottiglia, soprattutto su PUBG. Su LoL e Overwatch gli fps si attestano rispettivamente intorno ai 100 fps e ai 70 fps. In altri casi gli youtuber non sono nemmeno riusciti ad avviare i giochi, come accaduto con COD: Cold War e Forza Horizon 5. Tutti i test sono stati effettuati ad una risoluzione di 1080p e con dettagli bassi.

Credit: Bullslab

Al momento quindi ci sono ci sono ancora parecchi problemi di ottimizzazione con i driver e Intel dovrà darsi da fare per risolvere il prima possibile tutti questi bug. Ricordiamo che la A350M è la scheda video di fascia bassa dell’intera gamma Intel, dotata di 6 core Xe, 4 GB di RAM GDDR6, bus di memoria a 64 bit e un consumo energetico di 25-35 W.