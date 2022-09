Sappiamo che le nuove schede grafiche Intel Arc A750 e A770 saranno lanciate il prossimo 12 ottobre, ma al momento i prezzi ufficiali non erano noti, ad eccezione dell’indicazione di un prezzo di partenza di 329 dollari per il modello A770.

A quanto pare, tale prezzo faceva riferimento alla variante di A770 equipaggiata con 8GB di memoria a bordo, ma anche gli altri modelli saranno proposti a prezzi decisamente interessanti. Infatti, per mettere le mani sulla Arc A770 16GB Limited Edition sarà necessario sborsare solo 20 dollari in più rispetto alla A770 8GB base, ovvero 349 dollari, mentre l’A750 da 8Gb avrà un prezzo di partenza di soli 289 dollari.

Ricordiamo che, da quel che sappiamo, Intel Arc A770 punta a competere con RTX 3060, Radeon RX 6650 XT e altre schede di fascia media, dato che (sempre a detta di Intel) sarebbe capace di garantire buone prestazioni anche in 1440p. Se prendiamo in considerazione il prezzo di vendita, Arc A770 costerà meno rispetto alla RTX 3060 di NVIDIA e, proprio per questo motivo, l’azienda di Santa Clara è piuttosto fiduciosa sul successo del proprio prodotto. Ovviamente, i risultati dei benchmark pubblicati da Intel nel corso degli ultimi giorni dovranno essere verificati anche da recensori imparziali.

Photo Credit: Intel

A livello di caratteristiche, Intel Arc A770 potrà contare sulla tecnologia di upscaling XeSS, rivale del DLSS di Nvidia e del FSR di AMD, che in alcuni scenari sarà in grado di raddoppiare le prestazioni nei giochi. In termini di specifiche tecniche, a bordo troviamo una GPU ACM-G10 prodotta con i 6nm di TSMC, dotata di 21,7 miliardi di transistor, 32 Xe-Core con 4096 shader, 512 XMX Matrix Engine e 32 unità ray tracing. La GPU dovrebbe raggiungere una frequenza di 2100MHz ed essere equipaggiata con 8 o 16GB di memoria GDDR6, per un TDP di 225 watt.