Igor’s Lab ha condiviso quelle che sembrano a tutti gli effetti le prestazioni attese da Intel per le CPU desktop Arrow Lake e Raptor Lake Refresh. Si tratta più precisamente di proiezioni, fatte da Intel per dare un’idea di quelle che saranno le performance rispetto all’attuale gamma Raptor Lake.

Intel Arrow Lake arriverà nel 2024 e userà il nuovo socket LGA 1851, insieme a nuove schede madri con chipset della serie 800; è probabile che avremo più informazioni al prossimo Intel Innovation, che si terrà il 19 settembre. Raptor Lake Refresh rimane invece sull’attuale socket LGA1700 ed è compatibile sia con chipset della serie 600 che della serie 700, anche se sarà necessario un aggiornamento del BIOS per farlo funzionare correttamente; dovrebbe debuttare il prossimo ottobre.

Nei grafici, le prestazioni sono normalizzate rispetto a un Intel Core i9-13900K, inoltre per i test sono stati usati chip Raptor Lake Refresh e Arrow Lake con 8 P-Core e 16 E-Core, per un totale di 24 core e 32 thread, gli stessi del Core i9-13900K. Mentre sappiamo che quasi certamente il Core i9-14900K avrà la stessa configurazione, non c’è modo di sapere se il chip Arrow Lake sarà il top di gamma oppure no. I due modelli Raptor Lake sono stati testati con un power limit di 253 watt, mentre la CPU Arrow Lake è stata limitata a 250 watt.

Credit: Igor's Lab

I primi benchmark mostrano un miglioramento medio del 2% per Raptor Lake Refresh e del 14% per Arrow Lake, che arriva fino al 21% in uno dei test di SpecCrate 2017. È probabile che i miglioramenti di Raptor Lake Refresh siano legati quasi del tutto all’incremento della frequenza operativa, mentre per Arrow Lake il discorso è diverso: considerando che si tratta di dati preliminari e che il sample usato è ancora acerbo, con frequenze ancora lontane da quelle finali, le premesse sembrano davvero ottime.

Due benchmark di 3DMark mostrano poi i miglioramenti della grafica integrata, che sfrutta l’architettura delle GPU Arc Alchemist: le prestazioni sono più che raddoppiate, risultando fino a 2,4 volte superiori in Time Spy e fino a 2,2 volte superiori in Wild Life Extreme. Raptor lake Refresh la invece le stesse performance della generazione attuale, ma è un risultato atteso considerando che non ci sono state modifiche alla grafica integrata.