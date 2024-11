Intel Battlemage potrebbe costare sorprendentemente poco

L'Intel Arc B580, la nuova GPU economica, potrebbe costare solo 250 dollari secondo le ultime indiscrezioni. Il leaker tech momomo_us ha diffuso su X informazioni sul prezzo e dettagli sulla versione Limited Edition della scheda grafica di fascia bassa di Intel.

Se confermato, questo prezzo renderebbe l'Arc B580 più economica delle attuali GPU entry-level di Nvidia e AMD, pur offrendo potenzialmente prestazioni superiori. La GPU Intel sarebbe dotata di 12GB di VRAM, contro gli 8GB delle concorrenti più vicine come la GeForce RTX 4060 e la Radeon RX 7600, le quali si posizionano più vicine ai 300 euro.

Il posizionamento aggressivo sul prezzo potrebbe consentire a Intel di guadagnare quote importanti nel segmento delle schede grafiche economiche per il gaming. Tuttavia, l'azienda dovrà dimostrare di aver risolto i problemi di compatibilità riscontrati con le precedenti generazioni di GPU Arc.

Rispetto al modello precedente Arc A580, venduto a 169,99$, il prezzo di 250$ della B580 rappresenta comunque un aumento significativo. Intel dovrà quindi offrire un sostanziale incremento prestazionale per giustificare la maggiorazione.

Per avere successo, Intel dovrà:

Garantire prestazioni competitive

Risolvere definitivamente i problemi di compatibilità

Spingere sull'adozione della tecnologia di upscaling XeSS da parte degli sviluppatori

Se riuscirà in questi obiettivi, l'Arc B580 potrebbe rappresentare una valida alternativa economica per i giocatori con budget limitati, in un segmento di mercato che da tempo non vede prodotti realmente interessanti.

Il lancio della nuova GPU Intel sembra ormai imminente. Nel frattempo, anche Nvidia si prepara a svelare la sua nuova generazione di schede grafiche RTX 5000, che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il mercato.

L'ingresso di Intel nel mercato delle GPU dedicate, con la sua serie Arc, rappresenta un momento significativo nella storia di questo settore. Per decenni, il mercato è stato dominato principalmente da due attori: NVIDIA e AMD (precedentemente ATI). L'arrivo di un terzo concorrente di peso promette di portare maggiore innovazione e competitività, potenzialmente a beneficio dei consumatori.