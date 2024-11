Intel Battlemage: altre schede in arrivo dopo il primo debutto a dicembre

L'Intel Arc B580 Battlemage, la nuova GPU di fascia economica, dovrebbe essere lanciata intorno al 12 dicembre al prezzo di circa 250 dollari, secondo quanto riportato da VideoCardz. Questa mossa posiziona Intel come concorrente nel segmento budget del mercato delle schede grafiche, sfidando direttamente AMD e NVIDIA.

Il lancio dell'Arc B580 segna, infatti, un importante passo per Intel nel settore delle GPU desktop. Nonostante le voci che suggerivano un possibile abbandono di questo mercato, l'azienda sembra intenzionata a proseguire lo sviluppo, con piani per future generazioni come Arc Celestial e Arc Druid.

La strategia di Intel appare ora focalizzata sul segmento economico delle GPU desktop. Il prezzo competitivo dell'Arc B580, inferiore a quello della GeForce RTX 4060 di NVIDIA e della Radeon RX 7600 di AMD, potrebbe rappresentare un vantaggio significativo. Inoltre, la dotazione di 12GB di VRAM potrebbe renderla particolarmente attraente per i consumatori attenti al budget.

Ma non è tutto: secondo le indiscrezioni riportate da @jaykihn0 su X (ex Twitter), Intel starebbe sviluppando le GPU Arc Celestial per il rilascio nel 2025 o 2026, seguite dalla serie Arc Druid. Questo suggerisce un impegno a lungo termine nel settore delle GPU desktop.

Sembra che Intel stia, quindi, abbandonando lo sviluppo di GPU discrete per laptop, concentrandosi invece sul mercato delle GPU integrate e degli APU. Per il settore desktop, l'azienda punta a sfruttare appieno il potenziale dell'architettura Arc per le prestazioni di gioco.

Il lancio dell'Arc B580 potrebbe segnalare un cambiamento nelle priorità di Intel, con un focus sul segmento di prezzo tra i 200 e i 300 dollari. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, considerando che sia AMD che NVIDIA non hanno ancora proposto soluzioni entry-level in questa fascia di prezzo.

Tuttavia, le prestazioni effettive e il valore complessivo dell'Intel Arc B580 rimangono ancora da verificare. Non possiamo far altro che continuare a seguire con interesse ulteriori dettagli ufficiali e test indipendenti per valutare l'impatto reale di questa nuova GPU sul mercato.