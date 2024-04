Intel celebra l’Earth Day 2024

Intel si posiziona al centro dell'impegno per la sostenibilità con un chiaro riconoscimento della necessità di rendere la Giornata della Terra non solo un evento annuale, ma un dialogo costante.

L'azienda si impegna attivamente a essere un catalizzatore per un futuro più verde attraverso le sue operazioni, i suoi prodotti e le sue persone.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha recentemente espresso la sua ambizione di far diventare Intel la fonderia più sostenibile al mondo. Questa visione è fondata sulla collaborazione di più di 140 aziende, istituzioni accademiche, ONG e altre entità durante il primo Intel Sustainability Summit tenutosi lo scorso marzo.

L'obiettivo dell'evento era unire gli sforzi per ridurre l'impatto ambientale della catena del valore dei semiconduttori, promuovendo iniziative come la transizione verso prodotti chimici sostenibili e la standardizzazione delle metodologie per ridurre le emissioni di carbonio.

Intel crede fermamente che il dialogo costante sia essenziale per generare nuove idee e azioni che possano portare a progressi significativi nel settore. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, l'azienda si impegna a offrire una catena di fornitura globale equilibrata, resiliente e sostenibile, oltre a creare prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e a ridurre l'impatto ambientale complessivo del settore.

Quest'impegno si traduce in azioni concrete. Ad esempio, Intel ha pubblicato il suo Water Restoration Progress Report a marzo, descrivendo i progetti finanziati per il ripristino dei bacini idrografici locali. Inoltre, le iniziative come la certificazione LEED® Gold per la Fab 34 di Intel in Irlanda testimoniano l'impegno dell'azienda per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.

Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, Intel sta compiendo progressi significativi per rendere l'informatica del futuro più sostenibile. I suoi processori di nuova generazione, come gli Intel Xeon 6, offrono maggiore potenza di calcolo con minor consumo energetico, contribuendo così a ridurre l'impronta ambientale dei data center.

Inoltre, la collaborazione con Shell, per migliorare la tecnologia di raffreddamento a immersione nei data center, è un altro esempio dell'impegno di Intel per la sostenibilità.

Non meno importante è l'impegno delle persone di Intel. I dipendenti dell'azienda sono coinvolti in progetti di volontariato in tutto il mondo, contribuendo alla sensibilizzazione sulla sostenibilità e all'adozione di pratiche eco-friendly nella vita quotidiana.

Intel non si limita a parlare di sostenibilità, ma agisce concretamente per realizzarla. Dal collegamento dei parametri di sostenibilità, ai bonus annuali per le performance aziendali, al rendiconto trasparente dei progressi nel Corporate Responsibility Report, Intel dimostra un impegno reale per un futuro più sostenibile per tutti.