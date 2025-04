Samsung Galaxy Book4 Ultra: il notebook perfetto per professionisti e creativi è finalmente SUPER SCONTATO!

Se siete alla ricerca di un laptop di fascia alta che unisca potenza, intelligenza artificiale avanzata e un design raffinato, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il Samsung Galaxy Book4 Ultra rappresenta un'opportunità imperdibile. Proposto a soli 2.104,76€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 3.699€, questo dispositivo raggiunge il suo minimo storico, rendendolo estremamente competitivo nel panorama dei notebook premium.​

Samsung Galaxy Book4 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Galaxy Book4 Ultra si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello. Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 185H di ultima generazione, supportato da 32 GB di RAM LPDDR5X e un SSD NVMe da 1 TB, garantisce prestazioni eccellenti sia in ambito professionale che creativo. La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di VRAM lo rende ideale per attività intensive come l'editing video, il rendering 3D e il gaming ad alte prestazioni.​

Il display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K (2880x1800 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz offre immagini nitide e colori vividi, mentre la tecnologia Vision Booster assicura una visibilità ottimale anche in condizioni di forte illuminazione ambientale. La superficie touch screen, protetta da vetro Corning Gorilla Glass con DX, consente un'interazione fluida e precisa, migliorando l'esperienza utente.​

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo offre una vasta gamma di porte, tra cui HDMI 2.1, due Thunderbolt 4, USB-A, microSD e un jack audio combinato. La batteria da 76 Wh promette un'autonomia fino a 21 ore, supportata da una ricarica rapida che raggiunge il 55% in soli 30 minuti grazie all'alimentatore da 140W. Il sistema audio è affidato a quattro altoparlanti AKG con supporto Dolby Atmos, garantendo un'esperienza sonora immersiva. Inoltre, la webcam Full HD con effetti AI e la possibilità di utilizzare uno smartphone Galaxy come fotocamera esterna migliorano ulteriormente la qualità delle videoconferenze.

In sintesi, Samsung Galaxy Book4 Ultra rappresenta una soluzione completa per professionisti e creativi che necessitano di un laptop potente, versatile e dotato delle ultime innovazioni tecnologiche. L'attuale offerta su Amazon, con un prezzo significativamente ridotto, lo rende un acquisto altamente consigliato per chi desidera investire in un dispositivo di alta gamma senza compromessi. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida i migliori notebook per lavoro per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon