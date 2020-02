Intel Comet Lake-S, svelata la gamma completa di CPU

Nuovi dettagli sui processori Intel desktop di decima generazione, il cui nome in codice è “Comet Lake-S” e il cui arrivo è previsto per Aprile, sono trapelati online grazie al noto Momomo_Us. La gamma completa comprenderebbe 22 SKU, anche se non è detto che arrivino tutti insieme.

Nello specifico, avremmo quattro SKU da 10 core / 20 thread che corrisponderebbero alla gamma Core i9. Questa comprenderebbe i modelli i9-10900K, i9-10900KF, i9-10900 e i9-10900F.

Ricordiamo che il suffisso “K” indica i modelli con il moltiplicatore sbloccato mentre il suffisso “F” indica i modelli privi di iGPU. Di conseguenza, i modelli “KF” sono quelli sbloccati senza iGPU.

Oltre ai Core i9, ci sono i Core i7, i Core i5, i Core i3 e gli entry-level Pentium.

La gamma i7 si dovrebbe comporre di quattro SKU con 8 core / 16 thread fra cui i7-10700K, i7-10700KF, i7-10700 e i7-10700F. La gamma i5 si dovrebbe comporre di tre SKU da 6 core / 12 thread fra cui i5-10600K, i5-10600KF ed i5-10600.

Anche la gamma i3 potrà contare su tre SKU, in questo caso da 4 core, e dovrebbe comprendere i modelli i3-10320, i3-10300 e i3-10100; quest’ultimo, a differenza degli altri due, avrà 2 MB di cache in meno (6 MB invece di 8 MB).

Per concludere, troviamo cinque SKU da 2 core / 4 thread appartenenti alla famiglia Pentium.