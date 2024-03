Intel continua a migliorare Arc, fino al +172% nei giochi con gli ultimi driver

Il nuovo driver Intel 5379 WHQL porta con sé un importantissimo aggiornamento per le GPU della serie Arc Alchemist e per la grafica integrata dei nuovi processori Core Ultra, introducendo non solo il supporto a nuovi giochi, ma anche incredibili miglioramenti delle prestazioni, che in alcuni casi aumentano anche del 172%.

Oltre al supporto per quattro nuovi titoli, inclusi Diablo IV con l'update per il Ray Tracing, Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West e The Legend of the Condor Heroes, Intel ha corretto alcuni bug che causavano problemi in Counter Strike 2 e Alan Wake 2, ma le novità non finiscono qui.

Come detto, l'aggiornamento dei driver migliora le prestazioni in tantissimi giochi: Assassin’s Creed Origins (DX11) ha visto un incremento fino al 35% a 1080p con impostazioni Ultra, Detroit: Become Human (VK) ha fatto registrare un salto fino al 172% a 1440p sempre con impostazioni Ultra, Granblue Fantasy: Relink (DX11) ha beneficiato di un aumento fino al 174% a 1080p e impostazioni Ultra.

Anche i recenti processori Intel Core Ultra con GPU Arc integrata hanno visto miglioramenti notevoli, come dimostra il salto del 117% per Assassin’s Creed Origins (DX11) a 1080p con impostazioni Medie e un aumento del 29% per Granblue Fantasy: Relink (DX11), sempre a 1080p ma con impostazioni Standard.

Intel continua quindi a portare avanti la propria strategia, che prevede aggiornamenti driver frequenti e mirati, che oltre a introdurre il supporto a nuovi giochi, migliorano le prestazioni di quelli già supportati. Intel è arrivata da relativamente poco tempo in questo mercato e ha ancora tanto lavoro da fare, sia in termini hardware che software, ma il costante impegno nello sviluppo dei driver e la politica dei prezzi aggressiva su modelli come la Arc A750 la stanno premiando: la scheda è una delle più apprezzate nella fascia media, dove sta pian piano ottenendo quote di mercato.

Da non sottovalutare poi i benefici che questi aggiornamenti portano sulla grafica integrata: MSI Claw è solo la prima di, presumibilmente, diversi PC handheld con processore Intel che debutteranno in futuro. Questi aggiornamenti che migliorano le prestazioni rendono Intel più competitiva anche su questo fronte, dove per ora AMD offre performance migliori.