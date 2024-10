Intel Arc 140T, che cos'è la scheda video appena apparsa in rete?

Nelle scorse ore, su GFXBench è stata scovata la GPU Intel Arc 140T, prodotto sconosciuto che sembra offrire prestazioni nettamente superiori rispetto alla più recente iGPU Arc 140V di Lunar Lake. Il benchmark OpenGL mostra un frame rate del 60% più alto per la 140T rispetto alla sua controparte.

La scoperta, condivisa su X, mette a confronto la 140T con due varianti della 140V da 8GB e 16GB di memoria. La 140T ha prodotto 11.056 frame totali, per una media di 178,3 FPS, superando del 62% la versione da 16GB della 140V che si è fermata a 110,3 FPS. Nonostante le prestazioni superiori, la 140T sembra mantenere le stesse specifiche della 140V con 8 Xe Cores.

La 140T potrebbe essere la versione Arrow Lake-H/HX della grafica integrata Xe2 di Intel.

Non abbiamo alcuna informazione riguardo questa misteriosa GPU, ma vista la nomenclatura simile alla 140V di Lunar Lake, è probabile che la 140T sia anch'essa una GPU integrata e non una nuova scheda grafica discreta. L'ipotesi più accreditata è che si tratti della variante per processori mobile Arrow Lake-H/HX dell'architettura grafica Xe2, ottimizzata per le prestazioni e non per l'efficienza energetica, com'è invece quella di Lunar Lake.

La chiave del vantaggio prestazionale della 140T potrebbe risiedere nell'utilizzo di transistor ad alte prestazioni, a differenza dei transistor a basso consumo impiegati nella 140V di Lunar Lake. Questo permetterebbe di raggiungere frequenze di clock più elevate a parità di specifiche hardware.

Intel non ha ancora confermato ufficialmente questi dettagli, che vanno quindi presi con cautela. Maggiori informazioni sulla GPU 140T dovrebbero emergere con l'annuncio ufficiale dei processori mobile Arrow Lake-H/HX, previsto per l'inizio del prossimo anno.

Se confermate, queste specifiche indicherebbero un significativo passo avanti per le capacità grafiche integrate dei futuri processori Intel, con benefici diretti sulle prestazioni dei laptop di fascia media senza scheda grafica dedicata.