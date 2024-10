Intel e AMD testano il connettore 12V-2x6, diremo addio al classico 8 pin?

Un recente rapporto del sito ungherese Prohardver rivela che Intel e AMD stanno testando i nuovi connettori di alimentazione 12V-2x6 per le loro prossime generazioni di GPU consumer. Le aziende seguirebbero quindi le orme di NVIDIA, che userà il connettore sulla gamma RTX 50 "Blackwell".

Il passaggio ai connettori 12V-2x6 rappresenta un'evoluzione rispetto al problematico 12VHPWR, che ha causato seri problemi di surriscaldamento sulle RTX 40, portando spesso a danni irreparabili. I nuovi connettori 12V-2x6 offrono maggiore sicurezza e affidabilità e possono erogare fino a 600W di potenza.

Una caratteristica chiave dei 12V-2x6 sono i "pin di rilevamento", che monitorano la tensione e verificano il corretto inserimento del connettore. In caso di anomalie, possono limitare l'erogazione di potenza, prevenendo rischi di surriscaldamento.

Nonostante i test in corso, non è ancora chiaro se Intel e AMD adotteranno effettivamente questa tecnologia per le prossime generazioni di schede grafiche. Entrambe le aziende non hanno avuto particolari problemi con i tradizionali connettori a 6 e 8 pin finora utilizzati.

I nuovi connettori sono visti come un'opzione più affidabile, soprattutto per GPU ad alto TDP.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sull'effettiva implementazione del nuovo connettore. Se però Intel e AMD dovessero decidere di passare al nuovo standard, è probabile che lo vedremo sulle GPU Intel Arc Battlemage e AMD Radeon RX 8000. AMD non ha mai escluso la possibilità di utilizzarli in futuro, dichiarando di voler monitorare i progressi di questa tecnologia per valutarne la sicurezza.

Entrambe le aziende hanno già sperimentato interfacce simili su alcune linee di prodotti professionali. La decisione di NVIDIA di adottare i 12V-2x6 potrebbe spingere i concorrenti a seguirne l'esempio per mantenere la competitività sul mercato.