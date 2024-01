Intel Core HX e U, nuovi processori per notebook da gaming in arrivo

Intel ha presentato i nuovi processori mobile Intel Core di 14a generazione della serie HX, progettati specificamente per gamer, creator e professionisti che cercano prestazioni elevate in un formato portatile. A guidare il gruppo c'è l'Intel Core i9-14900HX, un modello da 24 core, con frequenze Turbo fino a 5.8 GHz, ottenendo un incremento di prestazioni pari al 17% nei videogiochi e un incremento di prestazioni del 51% in multitasking rispetto alla generazione precedente.

Oltre all’incremento di prestazioni questi nuovi processori sono stati aggiornati alle ultime tecnologie, integrano Thunderbolt 5, che offre una velocità massima di 80 gigabit al secondo (Gbps), e Wi-Fi 6E (Gig+) e Intel Wi-Fi 7 (5 Gig), garantendo una connettività wireless ad alta velocità. L'introduzione del supporto Intel Application Optimization (APO) migliora l'esperienza di gioco, con l'aggiunta di sei nuovi titoli al roster.

Sono già più di 60 i notebook dei vari partner basati sui processori Intel Core di 14esima generazione.

Per quanto riguarda le CPU Desktop di 14esima generazione, la linea include 18 nuovi processori, con TDP di 65 e 35 Watt, frequenze Turbo fino a 5.8 GHz, dati che portano a un incremento di prestazioni multitasking del 37% rispetto alla precedente generazione.

Questi processori desktop supportano fino a 192 GB di memoria totale DDR5-5600/DDR4-3200 MT/s, garantendo la compatibilità inversa con le schede madri basate su Intel 600 e 700. Con funzionalità come Thunderbolt 4, PCIe Gen 5.0, Gen 4.0 e USB 3.2, gli utenti possono godere di un trasferimento dati ad alta velocità e di una connettività senza soluzione di continuità.

Intel ha inoltre presentato la serie 1 dei processori Intel Core U, con l'obiettivo di fornire prestazioni efficienti e funzionalità avanzate per sistemi sottili e leggeri di fascia mainstream. Questi processori mobili, tra cui l'Intel Core 7 150U, vantano una frequenza turbo fino a 5,4 GHz, 10 core e 12 thread. Connettività avanzata anche in questo caso, grazie aThunderbolt 4 e il supporto per Intel Killer Wi-Fi 7 (5 Gig) e Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+).

Questo inizio 2024 è quindi all’insegna dei processori Mobile, con cui offrire elevate prestazioni in notebook sottili ed efficienti.