Wi-Fi 7, arriva la certificazione ufficiale. Ecco tutte le specifiche

Il Wi-Fi 7 è ora uno standard ufficiale e certificato. Questa nuova generazione di Wi-Fi introduce funzionalità avanzate, tra cui canali da 320 MHz, Multi-Link Operation (MLO), 4K QAM e altro ancora. Si prevede che oltre 233 milioni di dispositivi adotteranno il Wi-Fi 7 entro il 2024, raggiungendo i 2.1 miliardi entro il 2028, con dispositivi come smartphone, PC, tablet router e access point tra i primi ad adottare questa tecnologia.

La certificazione è l'ultimo passo in un percorso avviato ormai diversi anni fa, che permetterà la produzione di un maggior numero di dispositivi.

La notizia è di rilevanza, poiché il Wi-Fi 7 migliora la connettività in settori cruciali come AR/VR/XR, formazione 3D immersiva, gaming e IoT industriale. La tecnologia offre canali ultra-larghi, throughput elevato e latenza deterministica e altro ancora. La testimonianza di aziende come Broadcom, CommScope RUCKUS Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek e Qualcomm conferma che tutti gli attori del mercato sono pronti ad accogliere il nuovo standard.

Caratteristica Descrizione Canali da 320 MHz Disponibili nei paesi che rendono disponibile la banda a 6 GHz, canali ultralarghi per velocità multigigabit e throughput elevato Multi-Link Operation (MLO) Consente ai dispositivi di trasmettere e ricevere dati contemporaneamente su più collegamenti per aumentare il throughput, ridurre la latenza e migliorare la affidabilità 4K QAM Garantisce tassi di trasmissione del 20% superiori rispetto a 1024 QAM 512 Compressed block-ack Migliora l'efficienza e riduce l'overhead Multiple RUs to a single STA Migliora la flessibilità per la pianificazione delle risorse dello spettro per migliorare l'efficienza dello spettro Triggered Uplink Access Ottimizza l'accesso uplink triggerato definito da Wi-Fi 6 per gestire flussi sensibili alla latenza e soddisfare i requisiti di QoS Emergency Preparedness Communication Services (EPCS) Fornisce un'esperienza di servizio di sicurezza nazionale ed emergenza senza soluzione di continuità agli utenti, mantenendo la priorità e la qualità del servizio nelle reti Wi-Fi

Il presidente e CEO di Wi-Fi Alliance, Kevin Robinson, sottolinea che il Wi-Fi 7 rappresenta un salto di qualità, fornendo velocità superiori, efficienza migliorata e affidabilità accresciuta.

Le caratteristiche avanzate, come Multi-Link Operation (MLO) e 4K QAM, garantiscono prestazioni superiori, riduzione della latenza e maggiore efficienza energetica.

Molti dispositivi in commercio già supportano Wi-Fi 7 da diverso tempo, visto che lo standard è in lavorazione da mesi ed è stato approvato in via definitiva poco più di un mese fa. La pubblicazione odierna, tuttavia, è un segnale per tutte le aziende del mondo, che a partire da ora potranno creare dispositivi certificati, e magari con un po’ di concorrenza in più potremmo anche vedere i prezzi abbassarsi.