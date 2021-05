Intel Core i5-11400H, avvistato un nuovo benchmark

Il noto leaker @Apisak ha individuato un altro benchmark in un database pubblico inerente all’ultimo processore mobile Intel Core i5-11400H “Tiger Lake”. Questo ha consentito di fare un confronto con la CPU AMD Ryzen 5 5600H, basata sull’architettura Zen 3, definendo la superiorità di quest’ultima in alcuni tipi di carico di lavoro, ma, ovviamente, facciamo presente che si tratta di risultati parziali che possono variare anche a seconda del design dei notebook impiegati.

Il Core i5-11400H è una delle prime CPU esa-core di Intel basata sull’ultima architettura Tiger Lake con il nodo SuperFin a 10nm e sarà una sostituta diretta dei chip Core i5 “Comet Lake” di Intel. Il 11400H è dotato di un clock base di soli 2,4GHz, ma compensa con una frequenza turbo massima di 4,6GHz. I TDP configurabili vanno da 35W a 45W.

Risultati Benchmark CPU-Z Single-Threaded Multi-Threaded Intel Core i5-11400H 528 3301 AMD Ryzen 5 5600H 547 4228

Nel benchmark CPU-Z, l’i5-11400H ha ottenuto 528 punti nel test a thread singolo e 3.301 punti in quello multi-thread. Per effettuare un confronto, il nuovo 11400H di Intel fornisce prestazioni a thread singolo pari alle migliori CPU Zen 2 di AMD, come il Ryzen 7 3800XT. Tuttavia, non si dimostra all’altezza nel test multi-threaded, battendo a malapena un Core i7-6800K desktop ed è stranamente un po’ più lento del Core i5-10500H.

L’attuale concorrente di AMD al Core i5 è il Ryzen 5 5600H, che ha ottenuto un punteggio CPU-Z di 547 nel benchmark single-thread e 4.228 in quello multi-thread. Ciò significa che il Ryzen 5 5600H potrebbe essere circa il 4% più veloce del Core i5-11400H nell’esecuzione di applicativi single thread e il 28% più capace in quelli multi-thread. Ricordiamo che si tratta di uno dei primi benchmark su CPU-Z e non conosciamo le specifiche esatte dei computer portatili utilizzati per questi test, quindi questi risultati vanno presi con le pinze.