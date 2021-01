Intel Core i9-11900K, i7-11700K e i5-11600K: specifiche confermate da un leak?

Le CPU Intel Core per desktop di prossima generazione, nome in codice Rocket Lake-S, da oggi non hanno più segreti! Una slide trapelata in rete ne ha svelato le specifiche tecniche complete permettendoci di dare un’occhiata a ciò che l’azienda di Santa Clara ha in serbo per il prossimo futuro.

A giudicare dall’immagine, la slide della presentazione è stata presa da materiale quasi sicuramente ancora sotto embargo realizzato da MSI. La fonte afferma che tale diapositiva sia stata mostrata durante una presentazione che l’azienda taiwanese ha tenuto in relazione alle schede madre con chipset Intel serie 500.

Secondo la tabella, l’undicesima generazione di CPU Intel Core sarà composta inizialmente da sole tre CPU: i9-11900K, i7-11700K e i5-11600K. Solo l’i5 avrà a disposizione 6 core e 12 thread mentre le altre due CPU conteranno su 8 core e 16 thread a testa.

Nonostante non siano visibili cambiamenti nel TDP delle CPU se confrontate con la generazione attuale di chip, si parla sempre di 125W, per lo meno sembra che il supporto nativo alle memorie sia stato migliorato, portando lo standard DDR4 alla velocità di 3200MHz.

La slide di MSI conferma che il Core i9-11900K aumenterà la frequenza fino a 5,3GHz in modalità Thermal Velocity Boost, con tutti i core in grado di raggiungere i 4,8GHz. Il clock di base sarà di 3,5 GHz. Il Core i7-11700K sarà 300MHz più lento, poiché non supporterà Thermal Velocity Boost. Questo SKU avrà tuttavia un clock di base di 3,6GHz, 100MHz più alto di quello dell’i9. Core i5-11600K avrà un clock di base di 3,9GHz e turbo che raggiungerà i 4,9GHz.

Non è ancora nota la data di lancio ufficiale di queste CPU, tuttavia a giudicare dall’aumentare dei rumor in circolazione ormai non dovrebbe mancare davvero molto.