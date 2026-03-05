Avatar di Ospite VR Pro #465 0
0
Alla fine ha avuto ragione Pat Gelsinger a scommettere sulle fonderie per ridare vita a una Intel troppo fossilizzata dopo il fallimento del PP a 10nm.
Un vantaggio per tutti avere una fonderia in più funzionante al top con la carenza di disponibilità di wafer che c'è ora. Credo che alla fine molti ne approfitteranno dell'ampliamento dei PP disponibili, compresa Nvidia che ha già dimostrato che non serve l'ultimo PP per sfornare GPU di altissimo livello (Ada).
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di paolo1963 20
0
Concordo ovviamente sul discorso sviluppo silicio... ma ci sono dei punti nell'articolo a dir poco discutibili.

Ora, il salto a GAA e Power Via era di fatto obbligato per recuperare il ritardo... Che AMD abbia ritrovato credibilità (lo dice Intel? Che dovrebbe dire?) onestamente lo è perchè negli ultimi anni non ha rispettato una singola data.
Panther/18A era previsto a metà 2025... poi fine 2025, poi, al CES 2026, grande annuncio, Panther disponioobile in pre-order e a fine gennaio disponibilità completa...siamo in marzo, non c'è un articolo di bench terzo su Panther visto irriperibilità del prodotto, slittato al 2° trimestre 2026.
Poi il 18A, nonostante il "numeretto" che farebbe intendere qualità superiori all'N2 TSMC, che abbiamo? U/na densità simile all'N3E TSMC, una frequenza massima di 5GHz contro i 5,7GHz dell'N3B, ed una efficienza che sarà da verificare, visto che dal confronto con gli Halo AMD Zen5 (architettura vecchia di 2 anni + N4P), nonostante aver fatto "lavorare" gli Halo AMD molto al di sotto del PPT nominale (20W vs 45W), non è che Panther 18A abbia brillato, e sempre tenendo in considerazione che erano bench degli OEM permessi da Intel (diverso da un ambiente terzo).

Per quanto riguarda AMD... riporto delle inesattezze.
1° L'annuncio di Zen6 desktop sull'N2P è stato dato nel 2024, da quando ci fu l'annuncio del CEO AMD con il CEO TSMC... perchè il chiplet Epyc E' lo stesso del chiplet desktop... 76,2mm2 sull'N2P per 12 core Zen6 + 48MB di L3. Nell'articolo si riporta che AMD sarebbe indecisa su quale PP usare per Zen6 desktop... penso che sia uno sbaglio su Nova, perchè da un primo N2P, si passò a N2P+18A, poi 18A, e ora I(ntel figura come cliente N2P TSMCF per Nova... 96mm2 per Tile-CPU liscio e 150mm2 per tile CPU con 144MB. Il 18A ha una frequenza max di 5GHz, non idonea per desktop.

P.S.
AMD prevede N3P per soluzione mobile e N2P per soluzione Epyc/Threadripper/Desktop... con possibilità di mobile N2P nel caso di core-count X24 che ovviamente richiederebbe un package MCM e non monolitico.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.