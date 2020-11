Intel DG3, Lunar Lake e Jupiter Sound avvistati nei driver

Nella giornata di sabato, Intel ha presentato ufficialmente la sua prima GPU dedicata, nome in codice DG1, ribattezzata Iris Xe Max. Attualmente il componente punta ad offrire prestazioni significativamente superiori alle precedenti proposte integrate all’interno dei processori della compagnia di Santa Clara ed è indirizzato ai computer portatili sottili e compatti, ma l’architettura Xe è stata pensata per l’utilizzo in altri scenari e la famiglia si espanderà ulteriormente in futuro.

A quanto pare, Intel sta già lavorando al futuro, e non siamo parlando del noto Xe-HPG, che dovrebbe, secondo alcune voci, essere equipaggiato con 512EU in versione completa con supporto alle memorie GDDR6, ma al suo successore, conosciuto come DG3, le cui specifiche sono attualmente sconosciute e di cui è stata trovata menzione all’interno dei driver dall’utente Reddit stblr, che già in passato aveva svelato le caratteristiche del chip Navi 21 di AMD analizzando i driver per macOS.

Ma non è tutto! Infatti, il leak parlava anche di Jupiter Sound (JPS), GPU Gen 13 che dovrebbe prendere il posto della serie Arctic Sound, così come Lunar Lake, che dovrebbe seguire a Meteor Lake. L’utente stblr, per semplificare le cose, ha riassunto la situazione nella tabella sottostante.

Gen Codename Cores Subslices Memory 12.1 Tiger Lake UP3/UP4 (TGL-UP3/UP4) 4 12 UMA 12.1 DG1 N/A 12 LPDDR4x 12.1 Tiger Lake H (TGL-H) 8 4 UMA 12.1 Rocket Lake S 8 4 UMA 12.2 Alder Lake S (ADL-S) 8+8 4 UMA 12.2 Alder Lake P (ADL-P) 6+8 12 UMA 12.2 Alder Lake M (ADL-M) 2+8 12 UMA 12.5 Arctic Sound (ATS) N/A 4 x 64 HBM2E 12.5 Tiger Lake HP (TGL-HP) ? ? UMA 12.71 DG2 N/A 64 GDDR6 12.721 Ponte Vecchio (PVC) N/A ? HBM2E 12.722 Meteor Lake (MTL) ? ? UMA 12.9 Lunar Lake (LNL) ? ? UMA 12.9 ? (SYL) ? ? UMA 13 Jupiter Sound (JPS) N/A ? ? 13 DG3 N/A ? ?

Purtroppo, al momento le informazioni sono piuttosto scarse e dovranno passare ancora diversi mesi prima di vedere qualcosa di concreto inerente a queste GPU.

Ricordiamo che Intel Iris Xe Max integra la tecnologia Deep Link, che aggrega più motori di elaborazione in un framework software comune per fornire nuove funzionalità e prestazioni migliori. In questo modo, le applicazioni possono scalare e suddividere determinati carichi di lavoro tra la GPU integrata e quella dedicata, in particolare quelli relativi alla creazione di contenuti, come il rendering o la codifica/decodifica.