Nella prima giornata del suo evento Innovation, che si è svolta ieri in presenza a San Jose e in diretta streaming nel canale ufficiale dell’azienda, Intel ha fatto salire sul palco il CEO di Samsung Display JS Choi, mostrando una delle novità più interessanti della presentazione, vale a dire un prototipo di tablet con display estensibile, che nello specifico può effettivamente passare da una diagonale da 13 a una da 17 pollici.

Non è la prima volta che l’azienda fa degli esperimenti con i form factor, Intel si stava infatti preparando ai dispositivi con schermo pieghevole prima che Microsoft abbandonasse lo sviluppo di Windows 10X, una versione del sistema operativo dedicata questi dispositivi. Trattandosi di form factor insoliti, lo sviluppo del software è indispensabile al fine di sfruttarne le peculiarità e adattare al meglio l’interfaccia ai vari tipi di display. Non è ancora chiaro come Intel intenda fare ciò con questa nuova tipologia di dispositivi scorrevoli, che mostra sicuramente del potenziale nella praticità d’uso.

JS Choi mostra il primo tablet estensibile nel palco dell'Intel Innovation

Il prototipo estensibile mostrato da Intel e Samsung è essenzialmente un dispositivo che contiene un display da 17 pollici avvolgibile, che si “srotola” attraverso un meccanismo a scorrimento. Il display è inoltre stato usato per la dimostrazione della nuova app Unison, un nuovo software che somiglia molto ad AirDrop di Apple e consente il trasferimento rapido di file dal PC a vari dispositivi, distinguendosi dalla concorrenza per il fatto di poter supportare anche iPhone e iPad, oltre che a poter inviare SMS e ricevere chiamate direttamente dal computer. Durante l’evento, Intel ha mostrato com’è inoltre possibile usare l’app per usufruire di un secondo monitor, collegando un portatile Intel Evo al tablet.

Samsung e Intel non hanno tuttavia ancora annunciato alcuna possibile data di disponibilità di questo nuovo prodotto, che sembra essere ancora nel pieno dello sviluppo. Rappresenta sicuramente un’occasione per tentare di conquistare lo stagnante mercato dei tablet, da troppo tempo dominato da Apple, offrendo un’esperienza completamente nuova.