C’è stata un bel po’ di carne al fuoco alla prima giornata dell’evento Innovation di Intel. Oltre ai nuovi processori Raptor Lake e una data di disponibilità ufficiale per il primo modello di GPU Arc Alchemist, l’azienda ha mostrato diverse novità che riguardavano differenti aspetti, come lo sviluppo dei videogiochi, il machine learning, una nuova tecnologia per un connettore ottico e persino i display, mostrando sul palco un inedito prototipo di tablet con schermo estensibile. Oltre a ciò, Intel ha svelato la sua nuova app Unison, un software che mira a offrire le stesse potenzialità di AirDrop di Apple su Windows ed è anche compatibile con gli iPhone.

Come fatto vedere nel palco di San Jose da Intel, la nuova app Unison consente di inviare con un singolo tocco o click un file a qualsiasi tipologia di dispositivo connesso, che si tratti di smartphone o tablet Android, iPhone o iPad. La soluzione di Intel è infatti la prima a consentire il collegamento rapido dei dispositivi Apple anche su Windows, non solo per il trasferimento di file in wireless ma anche per eseguire altre attività, come ad esempio l’invio di SMS dal telefono a un destinatario, oltre che ricevere le chiamate direttamente sul PC.

Fonte: Intel

Unison inizierà a essere disponibile a partire da questo autunno su alcuni portatili Intel Evo di 12 generazione realizzati dai partner Acer, HP e Lenovo, mentre all’inizio dell’anno prossimo sarà rilasciata anche sui PC Evo di 13° generazione. L’azienda non ha tuttavia specificato se la sua nuova app sarà anche compatibile con PC meno recenti, motivo per cui potremmo inizialmente vederla soltanto su un numero limitato di dispositivi.

Durante l’evento, Intel si è anche lasciata sfuggire un wafer contenente degli inediti e ancora non annunciati Raptor Lake da ben 34 core, probabilmente pensati per il segmento workstation o per il ritorno di una possibile fascia Extreme Edition.