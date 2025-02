Intel (forse) ha il suo nuovo CEO: chi è Caulfield, neo-presidente di GlobalFoundries

Nei giorni scorsi GlobalFoundries, una delle principali fonderie mondiali, ha annunciato improvvisamente un cambio al vertice: il CEO Thomas Caulfield lascerà il posto a Tim Breen il prossimo 28 aprile, per prendere il ruolo di presidente esecutivo.

La notizia ha subito scatenato speculazioni riguardo il possibile arrivo di Caulfield in Intel come nuovo CEO: sarebbe un candidato ideale sotto molti punti di vista, a partire dalla sua vasta esperienza nel settore, per non parlare della capacità di risollevare GlobalFoundries tra il 2018 e il 2019.

Caulfield è infatti diventato CEO di GlobalFoundries nel 2018, guidando la trasformazione dell'azienda in una fonderia specializzata, abbandonando i processi produttivi più moderni in favore del mercato di nicchia e rendendola nuovamente redditizia. In precedenza è stato il general manager della Fab 8 di GlobalFoundries a New York, mentre tra il 1989 e il 2005 ha lavorato in IBM mciroelectronics.

Ad alimentare queste voci c'è anche un'insolita transazione in azioni Intel avvenuta lo scorso 4 febbraio: 8,9 milioni di azioni acquistate fuori orario per 172 milioni di dollari, una cifra molto simile all'incentivo in azioni da 178,6 milioni di dollari dato al precedente CEO Pat Gelsinger nel 2021.

Ci sono, però, diversi elementi che non combaciano con questa teoria: innanzitutto, come presidente esecutivo Caulfield avrà ancora un ruolo operativo importante in GlobalFoundries. Secondariamente, nonostante la sua esperienza nel settore non ha mai gestito aziende che producono prodotti su larga scala come Intel.

Nonostante le sue indubbie competenze nel settore, questi fattori rendono meno probabile un imminente passaggio di Caulfield a Intel come nuovo amministratore delegato. Tuttavia, Intel potrebbe essere disposta a fare concessioni per assicurarsi un CEO con una solida esperienza nell'industria dei semiconduttori.

Attualmente non c'è alcuna informazione ufficiale, si tratta semplicemente di una teoria, motivo per cui vi suggeriamo di prenderla con cautela. Se qualcosa si dovesse concretizzare lo scopriremo nei prossimi giorni o, al massimo, tra qualche settimana.