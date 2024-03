Intel, Google e altre, nasce l'alleanza contro Nvidia

Nvidia sta da tempo dominando il settore dei chip per l'intelligenza artificiale, ma ora affronta una sfida senza precedenti da parte di una coalizione di aziende tecnologiche determinate a minare il suo dominio. L'azienda ha raggiunto un valore di mercato impressionante di $2,2 trilioni grazie alla produzione di chip che alimentano l'era dell'IA, ma ora il suo ruolo di leader potrebbe essere messo alla prova.

Una delle chiavi del successo di Nvidia è stata la sua piattaforma software CUDA, che ha conquistato oltre 4 milioni di sviluppatori globali. Tuttavia, una nuova iniziativa sta cercando di spezzare il monopolio di Nvidia su questo fronte. La Fondazione UXL, composta da aziende come Qualcomm, Google e Intel, sta lavorando per sviluppare una suite di software e strumenti in grado di supportare diversi tipi di chip acceleratori di IA. Questa mossa mira a liberare gli sviluppatori dalla dipendenza esclusiva dai chip Nvidia, aprendo la strada a una maggiore concorrenza nel settore.

Il progetto UXL si basa su tecnologie come OneAPI di Intel e mira a creare un ecosistema aperto che possa essere utilizzato su qualsiasi hardware, non solo su quello prodotto da Nvidia. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore scelta e flessibilità per gli sviluppatori, consentendo loro di utilizzare l'hardware più adatto alle loro esigenze senza essere vincolati a un singolo produttore.

Google, uno dei membri fondatori di UXL, ha sottolineato l'importanza di creare un ecosistema aperto che promuova la produttività e la scelta nell'hardware. L'azienda sta contribuendo a determinare la direzione tecnica del progetto e si impegna a supportare la sua crescita nel tempo.

La Fondazione UXL ha già iniziato a ricevere contributi tecnici da terze parti, compresi membri della fondazione e esterni interessati a utilizzare la tecnologia open-source. Si prevede che il comitato tecnico di UXL definirà le specifiche tecniche entro la prima metà dell'anno, con l'obiettivo di rendere mature le soluzioni entro la fine dell'anno.

Nvidia, dal canto suo, ha sottolineato che il mondo sta accelerando e che nuove idee nel calcolo accelerato provengono da tutto l'ecosistema. Tuttavia, la concorrenza si fa sempre più agguerrita, e Nvidia dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere il proprio vantaggio nel settore dell'IA.