Intel ha spedito sei volte più processori di AMD a fine 2023

Intel ha spedito 50 milioni di CPU nell’ultimo trimestre del 2023, sei volte quelle di AMD. È ciò che emerge dall’ultimo report di Canalys, secondo cui AMD si posizionerebbe seconda in classifica, con solamente 8 milioni di unità spedite; al terzo posto c’è Apple, con 6 milioni di pezzi. Le spedizioni di Intel sono cresciute del 3%, mentre quelle di AMD ed Apple sono scese rispettivamente dell’1% e del 4%.

Il risultato sottolinea la posizione dominante di Intel, che detiene il 78% delle quote di mercato, contro il 13% di AMD. I produttori di chip ARM MediaTek e Qualcomm hanno quote marginali, tuttavia c’è da dire che MediaTek ha fatto segnare un +27% nell’ultimo trimestre, per lo più grazie ai Chromebook.

Canalys

Gli analisti di Canalys sono convinti però che le quote di mercato di MediaTek e Qualcomm siano destinate ad aumentare con l’arrivo dei nuovi PC Windows con ARM. Nel dettaglio, Qualcomm dovrebbe far registrare una crescita importante grazie ai dispositivi con SoC Snapdragon X Elite e X Plus, che promettono grandi prestazioni nel settore dei computer portatili, superiori a quelle delle soluzioni Intel.

Tornando al report, Intel ha aumentato i ricavi del 2%, raggiungendo i 41 miliardi di dollari, mentre AMD e Apple hanno fatto registrare rispettivamente 5 miliardi di dollari e 8 miliardi di dollari, un aumento del 6% e dell’8%.

Il report evidenza la forza di Intel nel settore PC, dov’è ampiamente al comando, ma suggerisce anche un panorama in evoluzione, con potenziali cambiamenti nel prossimo futuro: i SoC Snapdragon X potrebbero cambiare le carte in tavola e far perdere quote di mercato a Intel in favore di Qualcomm, sempre a patto che offrano le prestazioni e l’efficienza che ci si aspetta. Per scoprirlo, però, dovremo aspettare di poter mettere le mani su questi nuovi laptop.