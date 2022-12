I colleghi di ComputerBase hanno scoperto alcuni dettagli inerenti alle prossime CPU Meteor Lake grazie alla presenza di alcuni link nascosti sul sito ufficiale Intel. Nello specifico, le future CPU desktop dovrebbero usare il nuovo socket LGA1851, già menzionato da Benchlife lo scorso giugno, ed essere compatibili con le memorie LPDDR5X-7500. Nonostante le dimensioni del socket LGA1851 non dovrebbero differire dall’attuale LGA1700 utilizzato per le serie Alder Lake e Raptor Lake, probabilmente il cambio si è reso necessario dall’IHS leggermente più alto, forse dovuto alla tecnologia più avanzata di packaging multi-tile di cui farà uso la prossima gamma.

Ecco i link individuati:

LGA1851 Socket lga1851-mtl-ps-interposer-for-the-gen5-vr-test-tool

lga1851-mtl-ps-interposer-prototypes-internal-only Meteor Lake-S meteor-lake-p-lpddr5x-7500-x32-type-4-alpha-pdk-for-memory-suppliers

meteor-lake-m-lpddr5x-6400-type-4-alpha-pdk-for-memory-suppliers

meteor-lake-s-ddr5-beta-cpu-upgrade-for-memory-suppliers Arrow Lake-S arrow-lake-s-ddr5-qual-cpu-upgrade-for-memory-suppliers

Photo Credit: Benchlife

Grazie a questa scoperta, sappiamo che le CPU Meteor Lake-s useranno il socket LGA1851, ma purtroppo non abbiamo la conferma che sarà sfruttato anche per Arrow Lake-S, sebbene Intel ci abbia abituato a cambi di socket ogni due generazioni. I ragazzi di VideoCardz hanno realizzato la seguente tabella, così da fornire un utile riassunto delle caratteristiche delle prossime serie Intel in arrivo: