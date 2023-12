La grafica integrata Intel finalmente è alla pari con quella di AMD

I processori Intel Meteor Lake potrebbero finalmente aver raggiunto le prestazioni iGPU di AMD. Secondo una recensione di Golden Pig Upgrade, il Core Ultra 7 155H di Intel è riuscito a superare di poco il Ryzen 7 7840HS di AMD nei benchmark di gioco e sintetici iGPU. È la prima volta dal 2019 che AMD perde il primato nelle grafiche integrate.

È un traguardo che Intel insegue da molto tempo ma è particolarmente importante per chi usa un computer portatile - perché si può iniziare a parlare di giocare dignitosamente anche con la grafica integrata Intel, senza per forza prendere un portatile gaming.

Nel cuore dei Meteor Lake c'è un'architettura innovativa che utilizza chiplet (o "tiles" come li chiama Intel) per creare un processore completo, consentendo a Intel di dotare i chip Meteor Lake di fascia alta di una GPU integrata massiccia. Con 128 unità di esecuzione, questa GPU è il 50% più grande rispetto alle grafiche integrate in Tiger Lake, Alder Lake e Raptor Lake. Meteor Lake utilizza la nuova architettura Xe-LPG anziché la più datata Xe-LP.

Nella recensione di Golden Pig Upgrade a impostazioni basse a 1080p, il Core Ultra 7 155H ha superato il Ryzen 7 7840HS in quattro degli otto giochi testati, segnando un punto di svolta significativo. Anche a impostazioni elevate, il Core Ultra 7 155H ha mantenuto buone prestazioni, eccetto in Hitman 3, dove è emersa una diminuzione significativa. Tuttavia, questo potrebbe essere attribuito a un bug, considerando che persino il Core i9-13900H è stato più veloce del Core Ultra 7 155H in Hitman 3 con impostazioni elevate.

L'efficienza energetica è un altro punto a favore di Intel, soprattutto in giochi come League of Legends. Il Core Ultra 7 155H e il Core Ultra 5 125H hanno dimostrato un'efficienza superiore rispetto al Ryzen 7 7840HS, anche se non in modo considerevole. Tuttavia, va notato che l'efficienza dipenderà significativamente dal TDP, con i chip Meteor Lake che superano il Ryzen 7 7840HS solo con un consumo di potenza di 30 watt o più.