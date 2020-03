Intel migliora i tempi di avvio di Linux su dispositivi NVMe

Josh Triplett di Intel ha recentemente comunicato che ha lavorato all’ottimizzazione dei tempi di avvio del kernel Linux su sistemi che utilizzano dispositivi di storage con interfaccia NVMe.

Già all’inizio del mese la società aveva pubblicato una piccola patch per il driver di rete Linux che ha permesso di avviare il cloud EC2 di Amazon 90 volte più velocemente. Allo stesso modo il team ha agito sui tempi di avvio del kernel, in quanto era disponibile un’altra area in cui poter applicare una facile correzione.

Nello specifico Josh ha notato che, in seguito all’inizializzazione, gli intervalli di tempo per verificare se l’unità NVMe era pronta erano di 100 ms ognuno. Gli SSD NVMe però generalmente sono pronti molto più rapidamente, di conseguenza l’ingegnere ha ridotto gli intervalli da 100 a 1 ms.

Con questa semplice modifica, è stato possibile sfruttare meglio le potenzialità offerte dagli SSD NVMe, riducendo il tempo di avvio di 0,2 secondi. Preso singolarmente questo non rappresenta un gran margine di miglioramento, tuttavia l’ingegnere ha dimostrato che esistono diverse aree che richiedono un intervento semplice, e sommando tutte le ottimizzazioni si possono ottenere risultati rilevanti riuscendo a migliorare significativamente la velocità di avvio.

Il team di Clear Linux infatti è riuscito a ridurre i tempi di avvio a soli 300 ms. La ragione per cui è importante comprimere il più possibile i tempi di avvio non riguardano solo gli utenti PC e portatili, ma piuttosto sono da ricercare nella velocità in cui le videocamere delle automobili riescono ad essere operative, o per l’avvio di macchine virtuali nel minor tempo possibile in risposta ai cambi del carico di lavoro.

Il miglioramento in questione verrà inserita direttamente nel kernel Linux 5.7, insieme probabilmente ad ulteriori modifiche che potrebbero portare a risultati più evidenti già dalla prossima release.