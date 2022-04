Nel corso di una diretta su HotHardware, Tom Petersen, graphics fellow di Intel, ha mostrato una scheda grafica desktop della gamma Arc Alchemist dotata di tre connettori di alimentazione PCIe a 8 pin. Questo indica che il prodotto presentato molto brevemente è in grado di utilizzare fino a 450W di potenza, ma questo non significa che anche la versione finale di tale scheda necessiterà di tanta energia.

Photo Credit: Intel

Infatti, è molto probabile che si tratti semplicemente di un prototipo e che i tre connettori siano presenti solo per effettuare dei test e sfruttare appieno la potenza della GPU. Se prendiamo come riferimento i prodotti attualmente in commercio, quelli dotati di ben tre connettori PCIe sono molto capaci e generano, di conseguenza, tanto calore che successivamente deve essere dissipato da un sistema adeguato, spesso molto ingombrante. Tuttavia, la scheda mostrata da Petersen non sembrava affatto dotato di una soluzione di raffreddamento voluminosa, ma in pochi secondi è quasi impossibile scorgere molti dettagli.

Non sappiamo di quale GPU della linea Arc Alchemist sia dotata la scheda in questione, ma è necessario far notare che recentemente Intel ha definito le specifiche ATX 3.0, le quali prevedono che le schede video che necessitano di oltre 300W debbano usare il nuovo connettore PCIe 5.0 e di conseguenza, eventualmente, i tre connettori PCIe a 8 pin dovrebbero lasciare spazio ad un unico connettore a 12 pin.

Photo Credit: HotHardware

In attesa di poter mettere le mani sui primi portatili con GPU dedicata Arc A370M, AMD ha già messo le mani avanti pubblicando una slide nella quale mette a confronto la sua Radeon RX 6500M con il chip Intel. Trovate ulteriori dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.

Infine, stando a quanto trapelato in rete, l’azienda di Santa Clara potrebbe avere in cantiere una nuova scheda grafica con chip ACM-G12, che potenzialmente sarebbe dotato di 256 Execution Unit con 12 core Xe e 2.048 core FP32. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo al nostro articolo.