Intel non ha venduto un singolo processore Arrow Lake nel più grosso retailer tedesco

Intel ha registrato vendite nulle dei suoi nuovi processori Core Ultra 200S (Arrow Lake) su Mindfactory, il più grande rivenditore online tedesco di componenti per PC. I dati mostrano che AMD domina il 95% delle vendite di CPU sul sito, mentre Intel si ferma al 5%.

Nonostante il lancio avvenuto il 24 ottobre, nessuno dei cinque modelli Arrow Lake di Intel (Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K/KF, Core Ultra 5 245K/KF) compare nella classifica delle vendite di Mindfactory dell'ultima settimana. Il processore Intel più venduto, il Core i5-13400, si posiziona solo al 21° posto, superato da una serie di chip Ryzen.

AMD ha una quota di mercato del 95% contro il 5% di Intel presso il rivenditore più grosso in Germania.

La situazione riflette le attuali difficoltà di Intel nel mercato dei processori desktop in alcune parti del mondo. Mentre i nuovi Arrow Lake (qui la nostra recensione) sono esauriti su alcuni siti americani come Newegg e Amazon, in Germania le vendite sono praticamente nulle. AMD domina nettamente con modelli come il Ryzen 7 7800X3D e il Ryzen 7 5700X3D, che hanno venduto rispettivamente 190 e 80 unità.

Il lancio deludente di Arrow Lake in alucne nazioni potrebbe rappresentare un duro colpo per Intel, che sta attraversando uno dei periodi finanziari più difficili degli ultimi anni. L'azienda ha recentemente annunciato perdite per 1,6 miliardi di dollari in un trimestre e ha dovuto tagliare il 15% del personale, oltre a ridimensionare i progetti di costruzione di nuovi stabilimenti.

Secondo gli analisti, Intel potrebbe addirittura abbandonare la costruzione del suo impianto da 30 miliardi di dollari a Magdeburgo, in Germania. Questa situazione potrebbe aver contribuito alle scarse vendite di Arrow Lake nel paese.