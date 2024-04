Intel non trascura la Cina, in arrivo versioni speciali di Gaudi 3

Intel ha annunciato il debutto di due acceleratori AI Gaudi 3 specifici per la Cina, che sottostanno alle limitazioni imposte dagli Stati Uniti per l'esportazione. I modelli HL-328 e HL-388 di Gaudi 3, pur avendo un TDP (Thermal Design Power) ridotto a 450W per rispettare le suddette normative, offrono comunque 128GB di memoria HBM2e e una larghezza di banda di 3.7 TB/sec.

In termini di prestazioni, la differenza con i prodotti dedicati agli altri mercati sarà probabilmente notevole: gli acceleratori Gaudi 3 HL-325L e HL-335 hanno un TDP di 900W, mentre HL-338 ha un TDP di 600W. Un TDP maggiore si tradurrà in prestazioni superiori, nonostante quantità, tipologia di memoria e interfaccia siano le stesse su tutta la gamma.

La strategia di Intel, che sembra puntare su una solida catena di fornitura e su prodotti altamente competitivi e conformi alle restrizioni locali, potrebbe effettivamente rivelarsi vincente. Mentre la tensione tra gli Stati Uniti e le aziende cinesi di tecnologia continua a manifestarsi attraverso varie restrizioni amministrative, Intel potrebbe trovare in questa situazione un'opportunità per ampliare la propria presenza e accaparrarsi una fetta significativa del mercato, dando del filo da torcere anche a NVIDIA.

Con la promessa di prestazioni superiori, riduzione dei consumi energetici e conformità alle normative locali, i nuovi acceleratori AI Gaudi 3 di Intel si prefiggono di aprire nuove strade e possibilità sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali in Cina. Resta da vedere come si evolverà questa sfida tecnologica con gli altri produttori di acceleratori IA, ma una cosa sembra certa: Intel è pronta a giocarsi le sue carte migliori per conquistare il vasto mercato cinese.