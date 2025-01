Intel punta sulla modularità per rendere i laptop più longevi

Intel propone nuovi standard per laptop modulari e aggiornabili, mirando a ridurre i costi e i rifiuti elettronici. L'azienda ha delineato idee per consentire agli utenti di aggiornare e sostituire singoli componenti dei laptop, senza dover acquistare un dispositivo completamente nuovo.

La proposta di Intel descrive misure standardizzate per future schede madri e moduli I/O dei laptop. Seguire un insieme chiaro di parametri potrebbe accelerare il processo di progettazione di nuovi componenti. Gli utenti potrebbero aggiornare e sostituire schede, porte USB-C, porte Thunderbolt e altre parti senza dover sostituire completamente il laptop.

Un livello economico per laptop mainstream accoglierebbe dispositivi da 14 e 16 pollici, consentendo aggiornamenti a ventole singole o doppie per migliorare il raffreddamento. Intel prevede anche di rafforzare la modularità e la standardizzazione per i mini-PC, con un telaio da 5L dotato di guide scorrevoli per facilitare la sostituzione di CPU, memoria, GPU e storage.

Aziende come Framework e MNT offrono già laptop modulari da anni, ma le loro iniziative rimangono di nicchia. I prodotti Framework permettono ai clienti di sostituire schede madri, porte, schermi, tastiere e molti altri componenti. MNT ha recentemente presentato il successore del suo laptop basato su ARM, consentendo ai proprietari del modello precedente di aggiornare il SoC e altri componenti.

La proposta di Intel potrebbe potenzialmente creare un ambiente simile ai PC desktop fai-da-te, permettendo agli utenti di scegliere tra componenti di numerosi fornitori. Tuttavia, resta incerto se l'industria raggiungerà un accordo su un unico standard per laptop modulari.

Un'ampia adozione non solo ridurrebbe i costi di aggiornamento e i rifiuti elettronici, ma rappresenterebbe anche una vittoria significativa per i sostenitori del diritto alla riparazione. Questo movimento mira a contrastare gli sforzi dei produttori di bloccare le riparazioni e la manutenzione da parte degli utenti o di fornitori di hardware di terze parti.