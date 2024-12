Intel rinnova il consiglio di amministrazione dopo l'addio di Gelsinger

Intel ha annunciato la nomina di Eric Meurice, ex CEO di ASML, e Steve Sanghi, presidente e CEO ad interim di Microchip Technology, nel proprio consiglio di amministrazione. Entrambi portano una considerevole esperienza nel settore dei semiconduttori, e hanno anche già lavorato in passato per Intel.

Le competenze di Meurice e Sanghi arricchiranno notevolmente il consiglio di amministrazione di Intel, precedentemente composto in parte da membri con limitata esperienza nel campo microelettronico.

"Come CEO di successo con comprovate capacità di incrementare il valore per gli azionisti, apporteranno prospettive preziose mentre la compagnia prosegue nel soddisfare le priorità per i clienti di Intel Products e Intel Foundry, migliorando al contempo l'efficienza e la redditività" ha affermato Frank D. Yeary, presidente esecutivo ad interim di Intel.

Eric Meurice ha guidato ASML dal 2004 al 2013, periodo in cui il valore di mercato dell'azienda è cresciuto cinque volte e ha raggiunto la leadership mondiale nel settore della litografia. Un suo importante contributo è stato il lancio del programma di co-investimento cliente, con il sostegno di Intel, Samsung e TSMC, per lo sviluppo di macchine EUV, oggi essenziali nelle tecnologie di processo all'avanguardia e nelle fabbriche di semiconduttori.

Steve Sanghi, dal canto suo, ha trasformato Microchip Technology da una piccola impresa da $10 milioni a una realtà da $44 miliardi durante i suoi 30 anni di leadership, raggiungendo 121 trimestri consecutivi di profitto. Anche lui ha una storia professionale importante in Intel, prima di passare a ruoli di rilievo in Waferscale Integration e poi in Microchip.

L'approdo di Meurice e Sanghi rafforza l'orientamento di Intel verso una strategia più diversificata e tecnologicamente avanzata, marcando un netto contrasto con la precedente composizione del consiglio, prevalentemente finanziaria e commerciale. Ciò dimostra ulteriormente l'importanza del legame diretto tra la conoscenza del settore dei semiconduttori e la capacità di guida strategica in una compagnia high-tech come Intel.

Con figure come Eric Meurice e Steve Sanghi, che hanno portato significative innovazioni e successi nelle loro rispettive aziende, l'importanza della leadership esperta nel settore dei semiconduttori è più evidente che mai. La capacità di guidare una compagnia attraverso le sfide del continuo avanzamento tecnologico e della competitività del mercato è cruciale.

La dinamica del settore dei semiconduttori, con la sua continua necessità di innovazione e adattamento, dimostra quanto sia vitale avere al timone persone con una forte comprensione tecnica e una visione lungimirante. L'esperienza e la competenza non solo guidano il successo commerciale, ma spingono l'intera industria verso orizzonti sempre più avanzati.