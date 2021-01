Intel Rocket Lake-S vola a frequenze elevate grazie all’azoto liquido

VWorld ha pubblicato su Twitter due brevi filmati che mostrano l’overclock di un processore Intel Rocket Lake-S di undicesima generazione non precisato presso i laboratori di Gigabyte. Grazie all’impiego di un sistema di raffreddamento ad azoto liquido è stato possibile portare la frequenza massima del chip sino a 6,9GHz (più precisamente 6.923MHz)

Il clock più alto che abbiamo visto su un Core i9-10900K è di 7,7GHz (7.707MHz), quindi i futuri Rocket Lake dovranno essere in grado di salire ulteriormente di frequenza per battere il record di Comet Lake. Comet Lake, come i suoi predecessori, si basa sulla microarchitettura Skylake, mentre Rocket Lake è dotato dei nuovi core Cypress Cove, perciò sarà interessante vedere il potenziale in overclock dei nuovi processori.

Sebbene le informazioni siano piuttosto scarse, il processore protagonista di questa impresa potrebbe essere il Core i9-11900K. Tuttavia, è impossibile dirlo con certezza poiché Rocket Lake-S arriverà al massimo ad otto core. Le specifiche trapelate hanno mostrato che i modelli Core i7 presumibilmente saranno equipaggiati con otto core, suggerendo che le velocità di clock saranno in definitiva ciò che separerà i modelli Core i7 da quelli Core i9. Pertanto, il processore del video potrebbe essere anche un Core i7-11700K.

CPU-Z, come mostrato dagli screenshot a corredo della notizia, indica una cache L3 di 16MB e 4MB di cache L2, il che coincide con la configurazione di Rocket Lake-S. Per fare un confronto, Comet Lake-S dispone di 256 KB di cache L2 per core, mentre Rocket Lake-S offre 512 KB per core. Inoltre, il processore del video, secondo quanto riferito, supporta AVX512F e SHA, due set di istruzioni integrati in Rocket Lake-S e non presenti in Comet Lake-S.

A giudicare dall’interfaccia grafica del BIOS e dal design del PCB, la scheda madre è indiscutibilmente di Gigabyte. Si tratta probabilmente di una motherboard con chipset Z590 che fa parte della serie Aorus della compagnia. Il misterioso overclocker ha anche spinto le memorie a 6.666,66MHz applicando un voltaggio pari a 1,83V. Stando agli ultimi rumor, Intel presenterà finalmente Rocket Lake-S al CES 2021.