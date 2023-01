Uno dei dirigenti Intel a capo del reparto marketing, Zach Hill, ha ben pensato di avviare un progetto con lo scopo di replicare una GPU Arc A750 fatta con dei mattoncini LEGO. Il dirigente ha iniziato lo sviluppo facendo uso degli strumenti per la costruzione virtuale in 3D messi a disposizione dall’azienda danese, per poi svelarlo in occasione dell’Intel Creators Office Hours, dove vengono trattati solitamente temi che riguardano la modellazione 3D e i relativi programmi, come Cinema 4D, oltre ai nuovi AI Art Generator.

La versione LEGO di Arc A750 è in sviluppo da 6 mesi e non è ancora pronta per essere pubblicata, dato che il progetto è attualmente incompleto e, durante il suo sviluppo, ha subito numerosi cambiamenti in corso d’opera. Pare che la proposta di realizzare la A750 in versione LEGO scaturisca dalla passione che Zach Hill sembra avere per i noti mattoncini: il dirigente è già stato coinvolto in altri progetti con la società danese e possiede anche un blog dove pubblica le recensioni dei nuovi set (a proposito, qui potete trovare i migliori set LEGO del 2023), possedendo inoltre una buona conoscenza sia dei vari tipi di mattoncini esistenti sia di come assemblarli.

Fonte: Intel

Fonte: Intel

Il progetto sembra ispirarsi ai set già realizzati per le console di Atari e Nintendo, che creano riproduzioni 1:1 di pietre miliari dei videogiochi. Sempre con i LEGO, Colorful ha inoltre già realizzato un PC da gioco, che al suo interno include una GeForce RTX 4090, sebbene questa sia di gran lunga meno dettagliata rispetto a come appare la Arc A750 nel modello 3D. Una volta che il progetto sarà pubblicato, il dirigente di Intel potrebbe decidere di renderlo disponibile come set sulla piattaforma BrickLink, dando la possibilità di acquistarlo e assemblarlo a casa propria; ciò richiederebbe 10.000 voti a favore da parte della comunità entro 6 mesi, ma siamo abbastanza certi che un progetto simile non avrebbe particolari difficoltà a ottenerli.