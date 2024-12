Buone notizie per Intel, Panther Lake si avvia e usa 18A

Nel corso della Barclays 22nd Annual Global Technology Conference Michelle Johnston Holthaus e David Zinsner, co-CEO ad interim di Intel, hanno annunciato importanti progressi nello sviluppo dei processori "Panther Lake", rivelando che alcuni clienti selezionati hanno già acceso i primi campioni ingegneristici di questi chip, previsti per il 2025.

I processori Panther Lake saranno prodotti utilizzando il nodo 18A di Intel Foundry, segnando un ritorno dell'azienda come "cliente zero" per i propri processi produttivi. Si tratta di un'ottimo segnale per l'azienda, in netta difficoltà dopo l'addio di Pat Gelsinger, e per il business Intel Foundry, ancora lontano dal poter competere con TSMC.

"Abbiamo i nostri campioni ES0 di Panther Lake presso i clienti. Otto clienti li hanno già accesi, il che dà un'idea del buon livello del silicio e della fonderia" Ha dichiarato Holthaus.

Non sappiamo ancora molto su Panther Lake, ma secondo le indiscrezioni, i modelli ad alte prestazioni della serie -H avranno fino a 18 core, suddivisi in 6 P-Core, 8 E-Core e 4 LPE-Core, segnando un ritorno dei core a basso consumo visti su Meteor Lake, ma assenti in Lunar Lake.

I P-core utilizzeranno l'architettura "Cougar Cove", che verosimilmente offrirà un IPC maggiore rispetto all'attuale architettura "Lion Cove", mentre gli E-core manterranno invece l'architettura "Skymont". La GPU integrata dovrebbe basarsi invece sulla nuova architettura Xe3 "Celestial".