Panther Lake è realtà, Gelsinger mostra a sorpresa il primo chip

Nel corso del Lenovo Tech World, Intel ha mostrato a sorpresa il primo sample del processore Panther Lake. Il CEO Pat Gelsinger ha mostrato il chip, realizzato con il processo produttivo Intel 18A, segnando un importante passo avanti per l'azienda.

Panther Lake rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle precedenti generazioni, con architettura Panther Cove sui P-Core, una NPU fino a 6 volte più veloce rispetto a quella di Meteor Lake (il doppio più veloce rispetto a Lunar Lake) e grafica integrata basata su architettura Xe3-LPG.

Panther Lake segna l'ingresso di Intel nell'era del processo 18A.

Sebbene Intel non abbia ancora fornito dettagli sulle prestazioni di CPU e GPU di Panther Lake, l'annuncio solleva alcuni sul futuro della roadmap dell'azienda. Voci di corridoio parlano già di una possibile versione desktop di Panther Lake, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, nonostante i rumor abbiano già indicato una possibile cancellazione di Arrow Lake Refresh.

In ogni caso, è ancora molto presto per fare qualsiasi tipo di speculazione, sia in merito ai processori Panther Lake, che al futuro dei processori desktop di Intel. Alcuni si sono perfino detti sorpresi di vedere il sample di un chip con grafica Xe3 Celestial quando ancora non si hanno informazioni sulle schede grafiche discrete Xe2 Battlemage, ma si tratta di prodotti molto diversi, slegati tra loro. Nonostante le promesse, nulla vieta che Intel abbia deciso di abbandonare il mercato delle GPU per PC desktop dopo Arc Alchemist, concentrandosi sul segmento mobile, dove la grafica Xe2 presente in Lunar Lake sembra aver già riscosso un discreto successo.