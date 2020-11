Intel, testata la GPU Xe-HP Neo con processori Ice Lake-SP

All’interno del database di Geekbench è stata individuata una GPU Intel Xe-HP, nome in codice HD Graphics Neo, basata sull’architettura GPU Gen 12 e realizzata per il segmento di mercato Datacenter e AI. I risultati sono stati avvistati dal noto utente Twitter @TUM_APISAK ed in seguito ripresi dai colleghi di VideoCardz.

Il test è stato condotto su una piattaforma Intel Whitley equipaggiata con processori Ice Lake-SP di nuova generazione, ognuno dei quali dotato di due CPU con 24 core e 48 thread ciascuno che sommati offrono 48 core e 96 thread. Il clock di base della CPU indicato è pari a 3,50GHz, mentre sono presenti 30MB di cache L2 e 36MB di cache L3. Il sistema, dotato di 128GB di memoria DDR4 (ECC), è stato testato con il sistema operativo Ubuntu 20.04.1.

Passando alla GPU, le specifiche indicano la presenza di 512 Compute Unit o 4.096 core, dato che ogni unità di elaborazione è composta da 8 core. La GPU testata era costituita solo da 1 tile, ma sono previste anche configurazioni a 2 e 4 tiles per un totale di 1024 CU (8192 core) e 2048 EU (16.384 core). La GPU Xe-HP “Neo” girava ad una velocità di clock di 1,15 GHz e disponeva di 6,36GB di memoria

Nella tabella sottostante, realizzata da Wccftech, vengono riassunte le caratteristiche tecniche delle GPU Intel Xe.

Nome GPU Intel Neo 1-Tile Intel Neo 2-Tile Intel Neo 4-Tile GPU Family Intel Xe-HP Intel Xe-HP Intel Xe-HP GPU Process 10nm SuperFin 10nm SuperFin 10nm SuperFin Compute Unit 512 EUs 1024 EUs 2048 EUs Numero di core 4096 Cores 8192 Cores 16,384 Cores Core Clock 1300 MHz (Demo) 1300 MHz (Demo) 1300 MHz (Demo) FP32 Compute 10.5 TFLOPs (Demo) 21.1 TFLOPs (Demo) 42.0 TFLOPs (Demo) Memoria HBM2e HBM2e HBM2e Bus Memoria TBA TBA TBA Clock memoria TBA TBA TBA Banda della memoria TBA TBA TBA TDP ~150W ~300W ~400-500W

Per quanto riguarda le prestazioni, la GPU Intel Xe-HP “Neo” ha ottenuto 25.475 punti nel benchmark Geekbench OpenCL. Le prestazioni della scheda grafica non sono all’altezza nemmeno con le vecchie schede grafiche di una generazione, il che indica che la GPU non è ancora ottimizzata in termini di supporto del driver e bisogna tenere in considerazione che si tratta solo di un primo sample con un clock di soli 1,15GHz.

Tuttavia, questo conferma che Intel stia già effettuando test sui prodotti che saranno poi distribuiti nel corso del prossimo anno.