Intel Tiger Lake-H, ecco i nuovi notebook Lenovo con CPU octa-core

I processori Intel Tiger Lake-H di undicesima generazione per dispositivi mobili dovrebbero debuttare sul mercato entro il primo trimestre di quest’anno e, a giudicare dai listini dei rivenditori (come avvistato dal noto leaker @momomo_us), i chip a 10nm non dovrebbero essere molto lontani. Intel ha già lanciato diversi dispositivi Tiger Lake con un TDP inferiore ai 35W, tuttavia il produttore di chip dovrà offrire anche le CPU da 45W se vorrà davvero competere con i processori Ryzen 5000 (Cezanne) di AMD. Come tutte le offerte Tiger Lake, i nuovi processori sono basati sul nodo di processo Intel SuperFin (10SF) a 10nm, utilizzano i core Willow Cove e la GPU integrata Xe LP.

Oltre a consumare di più, i chip sono anche dotati di un massimo di otto core, superando l’attuale limite di quattro core dei modelli a 35W. I quattro processori Tiger Lake-H che equipaggeranno i notebook Lenovo Legion sono solo alcuni dei modelli previsti e Intel probabilmente arricchirà la gamma di altre configurazioni con velocità di clock leggermente inferiori per soddisfare esigenze diverse. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, ci aspettiamo che il Core i9-11980HK sia il chip di punta Tiger Lake-H. Allo stesso modo dei suoi predecessori, il Core i9-11980HK dovrebbe essere dotato di otto core e sedici thread e il suffisso “K” conferma che avrà anche un moltiplicatore sbloccato per l’overclock.

In aggiunta, il Core i7-11800H e il Core i5-11400H dovrebbero essere dotati rispettivamente di otto core e sei core. Nel caso del Core i7-11800H, le frequenze operative saranno ciò che lo separa dal Core i9-11980HK o dal presunto Core i9-11900H. Se guardiamo alla gamma Ryzen 5000, è chiaro che Intel abbia creato il Core i7-11800H e il Core i5-11400H per confrontarsi rispettivamente con Ryzen 7 5800H e Ryzen 5 5600H. Tuttavia, AMD non ha condiviso alcun dato sulle prestazioni dei suddetti modelli.

Credit: Provantage

La microarchitettura Willow Cove di Intel si troverà a competere con la microarchitettura Zen 3 di AMD, la quale ha mostrato forti miglioramenti in ambito IPC rispetto alla microarchitettura precedente. Non è solo una battaglia di microarchitetture, ma anche una lotta tra i nodi di processo. Mentre AMD ha sfruttato il collaudato nodo di processo a 7nm di TSMC, Intel utilizzerà il suo SuperFin a 10nm.