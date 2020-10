Intel Xe Max avvistata nel database SiSoftware, ecco le specifiche della prima GPU discreta del brand

La prima scheda video discreta di Intel, conosciuta fino a questo momento con il nome in codice DG1 e che arriverà probabilmente sul mercato come Intel Xe Max, è stata avvistata nel database di un software di test.

La GPU della casa di Santa Clara è stata avvistata tra i prodotti che sono stati testati con il programma di SiSoftware. Intel Xe Max è stata inserita a database con 96 EU (Execution Unit) e 768 Streaming Processor. Nel database viene mostrata anche una velocità di clock di 1,55GHz, 1MB di memoria cache L2 e 3GB di memoria video.

È molto interessante notare come questa GPU sia stata utilizzata a bordo di un sistema reference di Intel basato su processore Coffee Lake. Questo rafforza ancora di più le ipotesi che questa Intel Xe Max sia di tipo discreto e non dipenda dal tipo di CPU utilizzata. L’Intel non sta cercando di nascondere il nome Iris Xe Max, un badge con questo marchio era già apparso in precedenza in un video promozionale dell’azienda su YouTube pubblicato per il recente rebranding.

Un leaker sul sito cinese di social networking Weibo, fonte di cui non abbiamo potuto verificare l’autenticità, ha affermato che questa GPU verrà lanciata a bordo di un laptop prodotto da Acer e chiamato Swift 3X con un TGP di 25W e 4GB LPDDR4x-4266 utilizzati come VRAM. Prendete questa informazione con le pinze, in quanto potrebbe trattarsi di informazioni non fondate su alcuna base credibile.

Sembra molto probabile che la GPU discreta Iris Xe Max debutterà al fianco dei processori della serie Tiger Lake-H, ma lo scopriremo con certezza solo quando verrà ufficialmente presentata.