iTek MAJES 20, nuovi case che puntano tutto su design e airflow

iTek ha aggiunto alla propria famiglia di chassis due nuovi case, progettati tenendo ben a mente design e airflow: il modello MAJES 20 con frontale in vetro temperato, oppure il modello MAJES 20 Mesh dotato di un frontale traforato per fornire le massime prestazioni in termini di dissipazione.

I nuovi case faranno parte della famiglia iTek Taurus, quella che vede come protagonista la personalizzazione dell’estetica, difatti sono entrambi dotati di sistema Addressable RGB e di una paratia laterale in vetro temperato. Gli RGB sono presenti nelle ventole preinstallate appartenenti alla famiglia T-Ring Advanced ARGB. iTek le posiziona nella parte frontale in modo da garantire, grazie alla loro dimensione di 200mm, un flusso d’aria in ingresso decisamente elevato. Peccato per l’assenza di filtri antipolvere dedicati per ogni fessura, sarebbero stati sicuramente apprezzati.

Alle due ventole da 200mmARGB iTek ne aggiunge una terza più piccolina da 120mm, posta sulla paratia posteriore e che si che si occupa di espellere l’aria. Ovviamente non poteva mancare un comodo controller interno per gestire tutta l’illuminazione LED ARGB, per la precisione fino a 6 ventole o strisce LED. Buone poi le possibilità di personalizzazione: potrete gestire tutto comodamente tramite la stragrande maggioranza dei software per le schede madri, oppure usando i tasti sul controller, i tasti del cabinet o ancora tramite il telecomando in dotazione, che sfrutta una tecnologia a radiofrequenza anziché a infrarossi.

Per quanto riguarda il raffreddamento, potrete istallare sistemi a liquido con radiatori fino a 360mm, dissipatori ad aria con altezza massima di 165mm e tutti formati di schede madri in commercio fino all’E-ATX. La struttura generale è solida grazie ai suoi 8mm di spessore. Non manca la possibilità anche di installare la scheda video in verticale, inoltre i nuovi iTek MAJES 20 offrono 28mm di spazio per facilitare il cable management.

Ultimo aspetto quello della connettività, dove troviamo le classiche 4 porte USB, in particolare abbiamo due USB 2.0 e due USB 3.0. Veniamo ai prezzi, che lo posizionano sicuramente tra i case più interessanti al di sotto dei 100 euro, soprattutto il modello mesh: MAJES 20 e MAJES 20 Mesh sono infatti già disponibili in Italia, li potrete acquistare online e presso i rivenditori ufficiali a partire da maggio 2020 ha un prezzo rispettivamente di 89,90 euro e 87,90 euro.