KINGMAX presenta ZEUS PX4480, SSD M.2 con interfaccia PCIe 4.0

KINGMAX ha annunciato la serie SSD NVMe M.2 “PX4480”, l’upgrade naturale al precedente “PX3480” che va ad introdurre il supporto all’interfaccia PCI-Express Gen 4×4. Per questo nuovo modello di SSD NVMe 1.3 con form factor M.2 2280 saranno disponibili ben 3 tagli di memoria: 500GB, 1TB e 2TB.

Le prestazioni in lettura e scrittura varieranno in base al taglio di memoria scelto. Per il modello da 500GB parliamo di 5.000 MB/s in lettura sequenziale, 2.500 MB/s per scrittura sequenziale, 400.000 IOPS in lettura casuale, 500.000 IOPS in scrittura, i modelli da 1TB e 2TB le prestazioni in lettura e scrittura uguali, ossia, 5.000 MB/s e 4.400 MB/s rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale mentre si parla di 600.000 IOPS in lettura casuale e 500.000 IOPS in scrittura casuale.

Gli SSD KINGMAX della serie ZEUS PX4480 3D sono dispositivi con architettura flash NAND 3D con due tipi di funzioni cache: cache SLC e buffer cache DRAM. Offrono ottimi tempi di risposta per il trasferimento e salvataggio di dati. Supportano tecnologie di protezione dei dati di tipo E2E (end-to-end) ed LDPC ECC che forniscono un’ottima protezione in materia di prevenzione degli errori di dati garantendo affidabilità. Presenti poi alcune funzionalità che prolungano la vita degli SSD come il TRIM, il livellamento dell’usura e la “Garbage Collection”.

A proposito di vita degli SSD, questi modelli sono garantiti per gestire 850TB scritti (TBW) per quanto riguarda il modello da 500GB, 1800 TBW per il modello da 1TB e si raddoppia ancora per quanto riguarda il modello da 2TB, arrivando a 3600 TBW. Il parametro MTBF (tempo medio tra guasti) dichiarato è di 1,7 milioni di ore per tutti e 3 i modelli. KINGMAX copre inoltre i suoi SSD PX4480 con una garanzia sul prodotto di ben 3 anni.

Non ancora noto il prezzo e neanche la disponibilità, ma per esperienza derivata da modelli passati, possiamo però dire che i prodotti di questa azienda hanno un ottimo rapporto qulità prezzo.

Ulteriori informazioni sono presenti sulla pagina ufficiale.