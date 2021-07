Kingston non lascia indietro nessuno: rilasciate delle nuove memorie DDR3

Le memorie RAM DDR5 sono destinate a essere il nuovo standard ma, anche se diventeranno più popolari entro la fine di quest’anno quando Intel rilascerà le sue CPU Alder Lake compatibili con le memorie DDR5, molti PC continueranno a utilizzare le RAM DDR4 ancora per un po’. Ma non solo: Kingston ha pensato che alcuni utenti continueranno persino a sfruttare le memorie DDR3, rilasciando dei nuovi moduli per entrambe le generazioni.

I nuovi moduli DDR4 sono disponibili in due varianti, RGB e non RGB, con velocità massime di clock di 4600 MHz e 5333 MHz rispettivamente (quest’ultima è più veloce del modulo di RAM DDR5 pubblicato da TeamGroup su Amazon US). Il kit DDR3 è un po’ meno impressionante, ovviamente: non è dotato di illuminazione RGB e si ferma a una frequenza di 1833 MHz. Tuttavia, è sorprendente vedere un kit nuovo di zecca sviluppato per una memoria che nel 2021 compie 14 anni.

Photo Credits: Kingston

Non c’è dubbio, però, che molti computer – anche da gaming – montino ancora le memorie DDR3. Infatti, come riporta PCGamesN le memorie DDR4 sono state diffuse in modo più ampio a partire dal 2014 su Intel, mentre AMD non supportò lo standard nelle sue CPU fino al 2017. La maggior parte dei PC di età superiore ai cinque o sei anni sarà quindi equipaggiato con RAM DDR3 invece della generazione successiva.

Inoltre la RAM DDR3 continua a riuscire a far girare bene i giochi quando accoppiata con una CPU come la Intel Core i7-4770K e una GPU decente. Quindi, se avete un PC da gaming un po’ datato equipaggiato con RAM DDR3, questi nuovi moduli di Kingston potrebbero essere ciò che cercavate per aggiungere un po’ di performance alla vostra build. Le memorie DDR4 e DDR3 sono disponibili nelle capacità dei singoli moduli di 8 GB – 32 GB, e in kit da 2, 4 o 8 moduli, con una capacità massima di ben 256 GB, a seconda del modello scelto.

Potete trovare le nuove memorie FURY nel sito ufficiale di Kingston, con tutte le informazioni relative. Le memorie RAM sono disponibili all’acquisto anche su Amazon.