Paghi poco e funzionano bene: cuffie Trust Gaming GXT 489W a MENO DI 28€!

Come vi stiamo raccontando dalle prime ore del 20 marzo, le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano un'opportunità imperdibile per approfittare di sconti su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra questi vi sono le Trust Gaming GXT 489W, cuffie gaming cablate dotate di un microfono noise cancelling removibile e compatibili con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch e dispositivi mobile. Originariamente vendute a 39,99€, oggi possono essere vostre a soli 27,99€, per un risparmio del 26%!

Trust Gaming GXT 489W, chi dovrebbe acquistarle?

Queste cuffie rispondono a diverse esigenze, combinando comfort, qualità del suono e rispetto per l'ambiente. Il design leggero, insieme ai padiglioni in rete e similpelle, garantisce un comfort prolungato durante l'uso, permettendovi di concentrarvi completamente sul gioco senza alcuna distrazione. Inoltre, l'archetto regolabile assicura una perfetta adattabilità a qualsiasi utente. Sono anche estremamente versatili, nonché perfette per chi desidera giocare su piattaforme grazie alla loro compatibilità con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch e dispositivi mobile.

Se siete attenti al vostro impatto ambientale sarete, inoltre, felici di sapere che le Trust Gaming GXT 489W sono realizzate con il 35% di plastica riciclata, promuovendo un approccio di gioco più sostenibile, il tutto senza rinunciare alla qualità audio: i driver da 50 mm offrono un'immersione sonora eccezionale, trasportandovi direttamente al centro dell'azione. Insomma, parliamo di un'eccezionale offerta per i gamer che cercano qualità, comfort e sostenibilità in un unico prodotto, il tutto spendendo meno di 30€!

