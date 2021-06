La carenza di componenti fa tornare dalla tomba la GT 730

Ne abbiamo discusso più e più volte, ma quello che doveva / poteva essere un problema circoscritto solamente a un determinato periodo sembra essere ormai una costante che continua a perseguitarci per i più svariati motivi: la carenza di componenti per la produzione di CPU e GPU, con la quale dovremo imparare a convivere ancora per un bel po’, stando a quanto si dice in giro.

Cosa fare nel caso in cui non si riescano più a produrre nuovi modelli di schede grafiche? Probabilmente è questa la domanda che si sono posti negli uffici di MSI: la soluzione più sensata sembra essere stata quella di rimettere sul mercato un modello non propriamente accattivante, la GeForce GT 730, che mira a offrire una soluzione a chiunque sia cercando prestazioni leggermente superiori a quelle di una scheda video integrata (o ai possessori di CPU Intel serie F o Ryzen che non hanno una GPU integrata).

Le caratteristiche della GeForce GT 730 non la rendono certo la scheda video più competitiva che esista sul mercato: 384 core CUDA, clock boost di 902 MHz e 2 GB di RAM GDDR3 che lavora a una frequenza di 1.600 MHz attraverso un’interfaccia di memoria a 64-bit. Di positivo c’è che le sue dimensioni decisamente ridotte (è lunga solamente 146 mm) vi consentiranno di infilarla sostanzialmente in qualunque case stiate utilizzando, che riuscirà senza dubbio ad accogliere anche il dissipatore passivo (progettato in modo da ridurre al minimo il rumore) che arriva insieme alla scheda video.

Nvidia ha già dichiarato che interromperà il supporto alle schede video Kepler (la GT 730 è una di esse) con la prossima versione dei driver R470: probabilmente ai giocatori importerà poco o nulla di ciò, considerando che è sostanzialmente impossibile che questa scheda grafica venga utilizzata per il gaming. In ogni caso, i modelli custom sono disponibili al prezzo di 77,98 dollari, mentre le versioni “base” sono apparse sul mercato giapponese a 4.565 yen (indicativamente 41,64 dollari).