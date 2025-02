La disponibilità di RTX 5000 aumenterà nelle prossime settimane

La disponibilità delle GPU GeForce RTX 50 di NVIDIA potrebbe subire un incremento significativo nelle prossime settimane. Secondo fonti vicine all'azienda, NVIDIA starebbe considerando l'idea di destinare parte delle proprie linee di produzione, attualmente impiegate per la realizzazione di prodotti dedicati all'intelligenza artificiale, alla produzione di schede video per il mercto consumer.

L'attenzione di NVIDIA verso il settore consumer potrebbe aumentare notevolmente, soprattutto in seguito all'enorme richiesta che si è registrata nei mercati globali. Sin dal lancio della serie RTX Blackwell, le nuove GPU hanno suscitato un interesse straordinario tra gli utenti, portando i rivenditori di tutto il mondo a segnalare scorte rapidamente esaurite.

Inoltre, secondo diversi report, i livelli di inventario di NVIDIA sarebbero stati particolarmente bassi, contribuendo a generare un vero e proprio caos al momento del lancio delle nuove schede, con le RTX 5090 che hanno raggiunto cifre folli nel mercato secondario.

Secondo quanto riportato dall'insider MEGAsizeGPU, la situazione potrebbe presto cambiare: la domanda per i prodotti AI come le GPU Blackwell B200 starebbe subendo un rallentamento. Questo fattore avrebbe spinto NVIDIA a riorganizzare la propria produzione, puntando maggiormente sulle schede video destinate ai giocatori e ai professionisti della grafica.

Sebbene si tratti ancora di mere speculazioni, non è da escludere che il calo della richiesta per le soluzioni AI possa incentivare NVIDIA a destinare le risorse disponibili alla produzione della serie RTX 50. Molte aziende stanno virando verso soluzioni basate su ASIC personalizzati, riducendo così la domanda per le unità Blackwell AI. Di conseguenza, NVIDIA potrebbe sfruttare i wafer di semiconduttori attualmente non utilizzati per rispondere alla crescente esigenza di GPU consumer.

Per i gamer e gli appassionati di hardware, questa potrebbe essere una notizia estremamente positiva, in quanto potrebbe migliorare la disponibilità di prodotti come la GeForce RTX 5070 e la GeForce RTX 5060, attese nei prossimi mesi. Tuttavia, al momento è consigliabile prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di conferme ufficiali da parte dell'azienda.

Il tempismo di NVIDIA potrebbe rivelarsi strategico, soprattutto considerando l'imminente lancio delle GPU AMD RX 9070. La concorrenza tra i due giganti della grafica si fa sempre più accesa, e una maggiore disponibilità di schede video potrebbe rappresentare un'opportunità per NVIDIA per consolidare la propria posizione nel mercato.

Dopo mesi di priorità alla produzione di chip destinati all'intelligenza artificiale, il colosso californiano potrebbe quindi essere pronto a rafforzare la propria presenza nel settore gaming. Un'eventuale riconversione delle linee produttive sarebbe una mossa logica per rispondere alle esigenze dei consumatori e migliorare la disponibilità delle nuove GPU GeForce RTX 50 nei punti vendita.